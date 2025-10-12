Dąmbska: Słowa Jezusa Chrystusa do polskiego narodu

„Upodobałem sobie ziemię waszą, z której uczynić pragnę ziemię szczęśliwą. Królestwo Maryi uświęcić pragnę, aby stało się sercem świata. Stąd, jak ze źródła, tryskać będzie krew Syna mego, by odkupić świat.

Pali się Polska, może zginąć, jeśli nie staniecie w jej obronie. Katastrofy żywiołowe nie będą trwały długo; wojna wyprzedzająca je również.

Groza obu może ominąć Polskę, o ile przeciw nim wystąpi cały naród pomagający sobie, miłosierny, gościnny, dzielący się wszystkim, co posiada, pragnący ulżyć w cierpieniach tym, których one dotykać będą”.

Niniejszy tekst to fragment książki „Słowa Jezusa Chrystusa do polskiego narodu. Wybór tekstów”. Autor: Anna Dąmbska, wydawnictwo Fronda

Czas oczyszczenia i odnowienia

Poprzez gorzkie lekarstwa będę ratował świat

12 III 1977 r. Mówi Pan:

Dzieci moje!

Przygotowuję wam nowe życie w miłości wzajemnej, radości i pokoju. Chcę wam dać szczęście za miast cierpienia, strachu i osamotnienia – moje szczęście, mój pokój, moją radość. Dla was wyleję zdrój przebaczenia, obmyję w nim was i oczyszczę. Dlatego nie obawiajcie się niczego. Cokolwiek nastąpi, niesie w sobie zarodek nowego życia. Poprzez gorzkie lekarstwa będę ratował świat, który część z was, oślepiona przez nieprzyjaciela, zawiodła na skraj przepaści, ku zagładzie. Lecz jest on moją własnością i tylko Ja rozporządzać nim mogę. A Ja kocham was, dzieci moje – dlatego przybywam z ratunkiem. Dam wam ziemię oczyszczoną i odrodzoną, aby kochający Mnie mogli żyć wedle praw moich, darząc się miłością wzajemną.

Dzieci moje! Nie przerażać was pragnę, a obronić przed nieprzyjacielem, który szykuje wam śmierć wieczną, który – mniemając, że posiadł już wszelką władzę w narodach – rzuci je na siebie, aby się wy niszczyły wzajemnie. Przygotowano już narzędzia wojny tak straszliwe, iż zdolne są zetrzeć życie z ziemi – życie dane wam z mojej miłości.

Dlatego występuję przeciw przywłaszczycielowi w mocy mojej wedle jego zbrodni. Wypalę zło w jego gniazdach i zmiotę to, co zgniłe i grzechem przeżarte. Ponieważ wielu z was służy nieprzyjacielowi prawdy, nie wiedząc komu służy, wzywam was: odwróćcie się od kłamstwa i niesprawiedliwości, a Ja wam prze baczę. Obiecuję wam przebaczenie i życie wieczne za jedną myśl żalu, skruchy i miłości – nie dla małości win waszych, ale dlatego, że was kocham.

Nie jestem Bogiem kary i gniewu, nie drżyjcie przede Mną. Chociaż zobaczycie płonące niebo i ziemię, po ruszone żywioły śmierć niosące, nie lękajcie się – Ja was kocham!

We Mnie znajdziecie ucieczkę. Zdjęci grozą, przejęci lękiem śmiertelnym rzucajcie się w moje otwarte ramiona. Ja was obronię.

Wiedzcie, iż wasza słabość i nędza wzywa moje miłosierdzie. Im dalej byliście ode Mnie, im cięższe są wasze winy, tym bardziej potrzebujecie pomocy. „Zdrowy nie potrzebuje lekarza”. Ja jestem waszym lekarzem. Uzdrowię was i zachowam przy sobie, bo wiem szukam was, aby uratować – nie zgubić.

Kocham was, dzieci moje!

