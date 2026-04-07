Polski Kościół szykuje plan na wypadek wojny. Przewodniczący KEP ujawnia

– Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski, co jest zrozumiałe. Na szczęście nie stoimy biernie, czekając na rozwój wydarzeń – powiedział w rozmowie z PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Tadeusz Wojda.

Dodał, że powołana przez Episkopat grupa razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i resortem obrony opracowuje plan działania na wypadek kryzysu.

"Dotyczy on m.in. ewakuacji zabytków, pomocy uchodźcom, tworzenia korytarzy humanitarnych i zabezpieczenia miejsc schronienia" – czytamy.

Kościół w Polsce ma być gotowy, gdyby wybuchła wojna

Według abpa Wojdy, "rząd zdaje sobie sprawę, że w sytuacji kryzysowej większość Polaków w pierwszej kolejności zwróci się po pomoc do Kościoła, a dopiero potem do instytucji gminnych i urzędów". – Dlatego ważne jest, aby był dostęp do środków, które pozwolą przetrwać cywilom w sytuacji kryzysu – podkreślił.

– Państwo zapewniło nas, że w sytuacji kryzysu będzie udostępnione parafiom zaplecze materialne w postaci generatorów prądu, zapasów wody, lekarstw czy środków higieny – stwierdził przewodniczący KEP, cytowany we wtorek (7 kwietnia) przez "Nasz Dziennik".

Zapewnił, że proboszczowie, którzy w sytuacji kryzysu znajdą się na pierwszej linii, "mają świadomość problemu, z jakim może przyjść im się zmierzyć". Jak dodał arcybiskup, księża uczestniczą już w specjalnych warsztatach i szkoleniach współorganizowanych przez Caritas.

Czytaj też:

Kard. Ryś tłumaczy, dlaczego Izrael wciąż jest narodem wybranym