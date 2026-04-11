Pierwsi kardynałowie Leona XIV. Kto i kiedy?

"Oczekuje się rychłego konsystorza i nominacji nowych kardynałów" – twierdzi na łamach portalu the Pillar Edgar Beltran. Autor przypomina, że limit 120 elektorów poprzedni papieże często przekraczali i jest on teoretyczny.

Kuria rzymska

Wśród pewnych kandydatów autor wymienia abp. Filippo Iannone – prefekta Dykasterii do spraw Biskupów, a także nowych prefektów dykasterii abp. Anthony Randazzo oraz abp. Luis Marina de San Martin OSA, bliskiego wieloletniego współpracownika obecnego Ojca Świętego. Możliwe są także nominacje nowych prefektów dykasterii, tym bardziej, że pięciu z nich przekroczyło już 75. rok życia, kiedy biskupi składają na ręce papieża rezygnację z pełnionych obowiązków.

Tradycyjne stolice kardynalskie

Zdaniem publicysty The Pillar, kardynałami mogą zostać arcybiskupi największych diecezji, zwłaszcza tam, gdzie poprzednicy przekroczyli 80 lat (m.in. Abudża, Bombaj, Boston, Buenos Aires, Seul czy Wiedeń). Nie jest jednak pewne, czy papież Leon XIV przywróci dawną praktykę automatycznego wynoszenia takich stolic.

Włochy i Europa

Po spadku liczby włoskich kardynałów za pontyfikatu Franciszka nie wiadomo, czy jego następca zwiększy ich udział w Kolegium Kardynalskim. Pytania te dotyczą tradycyjnych stolic kardynalskich: Mediolanu, Wenecji oraz Florencji. Podobne wątpliwości dotyczą krajów o malejącej liczbie wiernych, jak Belgia czy Holandia. Należy zauważyć, że do Kolegium Kardynalskiego nie należą prymas Galii, arcybiskup Lyonu Olivier Jacques Marie de Germay i arcybiskup Paryża Laurent Ulrich.

Ameryka Łacińska i inne regiony

Zdaniem autora możliwe są nominacje w krajach o rosnącym znaczeniu Kościoła, np. w Wenezueli czy Ameryce Środkowej. Papież może też postawić na większą reprezentację globalnego Południa.

"Czarne konie"

Według Edgara Beltrana Leon XIV może kontynuować globalny kierunek Franciszka i nominować kardynałów z mniej oczywistych miejsc, zwłaszcza w Afryce i Azji. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiają się także biskupi zaangażowani w ważne spory kościelne lub postacie symboliczne, jak prześladowani hierarchowie czy liderzy Kościołów w regionach konfliktów. W tym kontekście autor wymienia zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosława Szewczuka.

W związku ze sporami dotyczącymi niemieckiej drogi synodalnej możliwe jest mianowanie kardynałem jednego z jej przeciwników. Autor publikacji nie wyklucza też włączenia do Kolegium Kardynalskiego nowego przewodniczącego niemieckiego episkopatu, bpa Heinera Wilmera z Münster. Wspomina także możliwość przyznania biretu kardynalskiego arcybiskupowi Sydney, Anthonemu Fisherowi OP.

Pierwsze nominacje kardynalskie Leona XIV będą ważnym sygnałem jego stylu pontyfikatu – pokażą, czy postawi na kontynuację globalnych zmian Franciszka, czy powrót do bardziej tradycyjnego modelu.

