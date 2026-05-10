Kościół w obronie migrantów. Są skazani na karę śmierci

Wielu skazanych to migranci, którzy uciekli przed wojną w Tigraj. Kościół etiopski wezwał do pilnej interwencji dyplomatycznej w celu powstrzymania egzekucji i zapewnienia więźniom pomocy prawnej.

"Jako pasterz katolickiej eparchii Adigrat zabieram głos nie tylko jako przywódca religijny, ale także jako świadek głębokiej wartości każdej ludzkiej duszy, stworzonej na obraz i podobieństwo Wszechmogącego" – czytamy w przejmującym apelu bp. Tesfaselassie Medhina. Hierarcha skierował go do wszystkich międzynarodowych organizacji i agencji humanitarnych odpowiedzialnych za ochronę godności ludzkiej, w imieniu dwustu Etiopczyków, którym obecnie grozi kara śmierci w Królestwie Arabii Saudyjskiej.

Głos w obronie życia

"Nasza wiara uczy, że życie jest darem Stwórcy: święte, nienaruszalne i zasługujące na ochronę od poczęcia aż do naturalnego końca" – czytamy w oświadczeniu przesłanym do misyjnej agencji "Fides". Bp Medhina wskazuje w nim, że „szanując suwerenność narodów i konieczność obrony praworządności, wierzy, iż sprawiedliwość jest skuteczniejsza, gdy jest łagodzona miłosierdziem”. Etiopski hierarcha wskazuje, że egzekucja tych dwustu osób oznaczałaby nieodwracalną stratę ludzkiego życia i bolesny cios dla rodzin pozostałych w Etiopii, z których wiele już teraz boryka się z trudnościami związanymi z ubóstwem i wysiedleniem.

Bp Medhina podkreśla, że Kościół nie może milczeć, gdy życie tak wielu osób wisi na włosku. Apeluje do organizacji międzynarodowych o podjęcie pilnego dialogu na wysokim szczeblu z władzami Królestwa Arabii Saudyjskiej w celu uzyskania zawieszenia egzekucji i złagodzenia wyroków śmierci. "Krzyk ubogich i marginalizowanych musi dotrzeć do uszu społeczności międzynarodowej" – podkreśla hierarcha, wskazując, że tych dwustu Etiopczyków to nie tylko liczba; to dzieci, rodzice i bracia. "Ich życie – czytamy w oświadczeniu – ma wartość samą w sobie, która przewyższa wszelkie wykroczenia".

Zbiorowe procesy

Według organizacji "Human Rights Watch" wielu skazanych migrantów opuściło etiopski region Tigraj podczas wojny w latach 2020–2022, przemierzając Jemen i Zatokę Adeńską, aby dotrzeć do Królestwa Arabii Saudyjskiej w poszukiwaniu godnego życia i pracy. Niektórzy przewozili khat – roślinę, której liście zawierają substancje psychoaktywne działające jak naturalna amfetamina, powszechnie stosowaną i legalnie spożywaną w Etiopii i Jemenie – nie wiedząc, że w Arabii Saudyjskiej jest ona uznawana za nielegalną.

Według zeznań zatrzymanych, do których udało się dotrzeć "Human Rights Watch", ich procesy były doraźne, często prowadzone grupowo, bez tłumaczy i pomocy prawnej. Z relacji etiopskich migrantów wynika, że podpisali dokumenty w języku arabskim, nie rozumiejąc ich treści, a w niektórych przypadkach zostali pobici przez siły bezpieczeństwa.

Rekordowa liczba egzekucji

W ostatnich latach tysiące Etiopczyków próbowało dotrzeć do Arabii Saudyjskiej przez Jemen, który wciąż jest zdewastowany przez wojnę. Migranci i osoby ubiegające się o azyl zgłaszali przypadki przemocy ze strony saudyjskich przemytników oraz strażników granicznych. Już w 2023 r. organizacja "Human Rights Watch" oskarżyła saudyjskie siły bezpieczeństwa o zabicie setek etiopskich migrantów na granicy z Jemenem, mówiąc o możliwych "zbrodniach przeciwko ludzkości".

Według danych przytoczonych przez organizację Arabia Saudyjska odnotowała rekordową liczbę egzekucji w ciągu ostatnich dwóch lat: 345 w 2024 r. i 356 w 2025 r., z czego znaczna część dotyczy obcokrajowców skazanych za przestępstwa narkotykowe bez użycia przemocy. Ostatnia egzekucja miała miejsce 21 kwietnia 2026 r., straconych zostało trzech etiopskich migrantów, a dwustu kolejnych oczekuje na wykonanie kary śmierci w Khamis Mushait.

Czytaj też:

Leon XIV: Kara śmierci jest niedopuszczalna, to zamach na godność osobyCzytaj też:

Leon XIV przeciw karze śmierci. "Zamach na godność"