Niemcy: Był muzułmaninem, został katolickim księdzem

Kiedy, mając niewiele ponad dwadzieścia lat, po raz pierwszy wszedł do kościoła, pomyślał, że wejście tam było dla niego "prawdziwym testem" i pytał sam siebie, czy to, co robi, jest słuszne". Dziś 41-latek jest księdzem katolickim, wyświęconym 30 maja br. wraz z trzema innymi kandydatami do kapłaństwa w katedrze św. Jadwigi w Berlinie przez abp. Heinera Kocha.

Ks. Mrkaljevic urodził się w mieście Brczko, na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, skąd uciekł przed wojną domową. Dorastał w Berlinie w muzułmańskiej rodzinie z dwoma starszymi braćmi. W wieku 23 lat zaczął czytać Biblię i potajemnie chodzić do kościoła w niedzielne poranki. Studiował teologię w Seminarium św. Lamberta w Lantershofen – do kapłaństwa przygotowują się w nim mężczyźni, którzy odkryli powołanie już jako dorośli.

Rodzina wsparła księdza

"Moje nawrócenie i decyzja o zostaniu księdzem spotkały się ze szczerą akceptacją części mojej muzułmańskiej rodziny w Bośni, a także moich braci" – mówi ks. Senad. Jego matka, początkowo bardzo sceptyczna wobec decyzji syna, i rodzeństwo byli obecni na uroczystości święceń kapłańskich. Dziś były muzułmanin jest kapelanem w parafii św. Edyty Stein w berlińskiej dzielnicy Neukölln, o wysokim odsetku wyznawców islamu.

Uważa się za budowniczego mostów między dwiema religiami. "Chodzi mi o tolerancję między chrześcijanami, żydami, muzułmanami i niewierzącymi" – mówi ks. Senad, który uwielbia chodzić na mecze Herthy Berlin ze swoimi parafianami i zajada się wieprzowymi kiełbaskami przyprawionymi curry.

Historia ks. Senada przypomina historię jezuity, o. Antuana Ilgita, urodzonego w Bawarii z tureckich rodziców i wychowanego w Turcji. Po przejściu z islamu na chrześcijaństwo w wieku dorosłym przyjął w 2010 roku święcenia kapłańskie, a w 2023 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym wikariatu apostolskiego Anatolii, którym od 2024 roku kieruje.