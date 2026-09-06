Benedykt XVI pomylił się w ocenie islamu? Osobliwe wywody niemieckiego jezuity

Celują w nich wykładowcy różnych katolickich uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem jezuitów. Nic przeto dziwnego, że ostatnio jeden z nich, ojciec Felix Körner potępił słowa Benedykta XVI z Ratyzbony z 2006 roku, kiedy to papież stwierdził, że islam jest irracjonalny a jego doktryna zawiera w sobie potencjał przemocy.

Otóż zdaniem niemieckiego jezuity Benedykt bardzo poważnie się pomylił, ba, popełnił wręcz „błąd co do faktów”. Według niemieckiego jezuity papież nie tylko fałszywie ocenił islam, ale też nie zrozumiał skutków swojej wypowiedzi. Masowe protesty muzułmanów, które później w 2006 roku nastąpiły były zatem, można sądzić, czymś usprawiedliwionym. Jak twierdzi ojciec Körner, którego słowa omawia portal lifesitenews.com, nie wolno powiedzieć, że islamska teologia jest irracjonalna, gdyż, przeciwnie, jest ona „skrajnie racjonalna”. Co więcej, okazuje się, że masowe i brutalne protesty przeciw papieżowi ostatecznie przyniosły dobre owoce. Po 2006 roku zdaniem jezuity dialog katolicko muzułmański się pogłębił, a jego najważniejszym owocem było ustalenie, że obie tradycje religijne odwołują się do tego samego Boga jako do Stwórcy i „ostatecznego sprawcy” świata.