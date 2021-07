Ile zmienił powrót Tuska? Oto najnowszy sondaż

Niezmiennym liderem w wyścigu parlamentarnym jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 35,2 proc. badanych – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. W stosunku do badania przeprowadzonego 21 czerwca, poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego wzrosło o 1 pkt. proc.

KO wyprzedza Hołownię

Sondaż przeprowadzono między 5 a 7 lipca, czyli już po ogłoszeniu, że Donald Tusk powraca na fotel lidera Platformy Obywatelskiej. Fakt ten znacząco wpłynął na wybory ankietowanych.

Koalicja Obywatelska wyprzedziła w zestawieniu Polskę 2050, zdobywając 21,3 proc. głosów. To aż o 6,6 pp. więcej niż w badaniu przeprowadzonym w zeszłym miesiącu.

Z kolei ruch Szymona Hołowni może teraz liczyć na poparcie 16,5 proc. ankietowanych, co stanowi spadek w porównaniu z poprzednim badaniem o 2,5 proc.

Spadek poparcia dla Lewicy, Konfederacji i PSL

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania: Lewica, na którą chce głosować 7,8 proc. wyborców (mniej o 2,6 pp. w stosunku do czerwca), Konfederacja z poparciem na poziomie 5,6 proc. (mniej o 1,5 pp.) oraz PSL – Koalicja Polska, na który postawiło 5,1 proc. badanych (spadek o 0,2 pp.)

8,5 proc. nadal nie wie, na kogo by oddało swój głos, gdyby do wyborów doszło w najbliższą niedzielę. Z kolei frekwencja przekroczyłaby 50 proc. uprawnionych do głosowania. Na pytanie, czy poszliby do wyborów, 45,9 proc. badanych odparła "zdecydowanie tak", a 4,3 proc. - "raczej tak".

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Powrót Tuska

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Czytaj też:

Wyborcy Hołowni wolą Trzaskowskiego od TuskaCzytaj też:

Jaki: Tusk dostał zapewnienie od instytucji UE. Inaczej by nie wracał