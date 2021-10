Sondaż: Jaki jest stosunek Polaków do par homoseksualnych?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powoli wzrosła liczba osób, które uważają, że parom homoseksualnym przysługuje prawo do publicznego pokazywania swojego sposobu życia. W 2005 roku uważało tak 16 procent ankietowanych, w 2013 roku było to już 30 procent. W roku 2019 odsetek ten spadł o dwa punkty procentowe, by znowu wzrosnąć w roku 2021.

Z najnowszego badania CBOS wynika, że obecnie 34 procent Polaków uważa, że osoby będące w związku z osobami tej samej płci mają prawo do prezentowania swojego stylu życia w przestrzeni publicznej. Przeciwnego zdania było 58 procent ankietowanych.

34 proc. badanych uważa, że osoby homoseksualne powinny mieć prawo do zawierania związków małżeńskich. Ponad połowa (56 procent) uczestników sondażu uważa, że takie prawo nie powinno im przysługiwać.

W poprzednich latach odsetek zwolenników "małżeństw homoseksualnych" w Polsce był nieco niższy. W 2019 roku było to 29 procent, a w 2001 roku 24 procent.

Adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Większość na "nie"

Polskie społeczeństwo wciąż pozostaje bardzo niechętne adopcjom dzieci przez pary jednopłciowe. Takie rozwiązanie popiera jedynie 16 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania jest statystycznie równo 3/4 Polaków.

W 2005, 2008 i 2010 roku zaledwie 6 procent respondentów opowiadała się za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. W 2019 roku ten odsetek wzrósł o 3 punkty procentowe.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 6 do 16 września 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób.

