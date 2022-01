Sondaż: 46 proc. Polaków za obowiązkowymi szczepieniami

Sondaż przeprowadziła firma Social Changes dla portalu wPolityce.pl. W piątek dane opublikowała Polska Agencja Prasowa.

Przeciwko obowiązkowym szczepieniom preparatem przeciw COVID-19 jest 42 proc. respondentów. 12 proc. zapytanych przez ankieterów sondażowni nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

Szczepienia a mutacje

Pytanie postawione ankietowanym brzmiało dokładnie w ten sposób: "Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie w Polsce obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, gdyby okazało się, że kolejne mutacje koronawirusa są bardziej zaraźliwe i bardziej niebezpieczne?".

Na tak sformułowane pytanie "zdecydowanie tak" odpowiedziało 28 proc. badanych, "raczej tak" – 18 proc. Zdecydowanymi przeciwnikami takiego rozwiązania było 29 proc. osób. Kolejnych 13 proc. respondentów umiarkowanie sprzeciwia się tego typu pomysłowi.

Badanie zrealizowano w dniach od 31 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku metodą CAWI na panelu internetowym. Objęto nim reprezentatywną próbę 1 069 dorosłych Polaków.

Stosunek do szczepień

Ze wspólnych badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz agencji badawczej ARC Opinia i Rynek, przedstawionych w połowie grudnia ub.r., wynikało, że Polacy zmienili stosunek do szczepienia przeciwko COVID-19 na bardziej pozytywny.

Co trzecia osoba deklarująca w 2020 roku, że nie zaszczepi się przeciwko COVID-19 zaszczepiła się przynajmniej jedną dawką (27 proc.) lub planuje to zrobić (6 proc.). Jeszcze większa zmiana zaszła wśród osób wyrażających niepewność/sceptycyzm wobec takich szczepionek. Ponad połowa (57 proc.) przyjęła przynajmniej jedną dawkę, a co szósta osoba (16 proc.) planuje się zaszczepić. Jedynie mniej niż co dziesiąta osoba (9 proc.) zmieniła swój stosunek do szczepienia przeciwko COVID-19 na negatywny.

Czytaj też:

Prof. Kuna: Statystyka zgonów w Polsce jest słabej jakościCzytaj też:

Nowak: Szczepienia to eksperyment. Ostra reakcja Niedzielskiego. "Brak rozumu"