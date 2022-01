Nowak: Szczepienia to eksperyment. Ostra reakcja Niedzielskiego. "Brak rozumu"

Nowak podczas rozmowy w Radiu Zet zapytana została o to, czy szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli powinny być obowiązkowe.

– Z mojego punktu widzenia - nie, absolutnie nie. Dlatego, że uważam, iż człowiek dorosły, wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać – odpowiedziała kurator.

– Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać – powtórzyła dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – konsekwencje tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone".

– To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka. Tak powinno być – wskazała i dodała, że nie odpowie na pytanie, czy sama szczepionkę przyjęła. – Nie zmienia to zupełnie mojego stosunku do tego, jak oceniam tę sytuację – podsumowała Barbara Nowak.

Niedzielski: Nowak powinna ponieść konsekwencje

O wypowiedź małopolskiej kurator oświaty był pytany w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego zdaniem Nowak powinna ponieść konsekwencje swojej wypowiedzi o "eksperymencie medycznym".

– Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację – stwierdził.

– O takich wybrykach słyszymy systematycznie od czasu do czasu, że znajduje się osoba "oświecona", która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki – dodał Niedzielski.



Niedzielski: Szczepienia są skuteczne

Według szefa resortu zdrowia wypowiedź kurator była "niefortunna", ponieważ "rzeczywistość jest taka, że to nie jest żaden eksperyment". – W tej chwili już nie opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach producentów, którzy przeprowadzili wstępne badania, opieramy się na rzeczywistych obserwacjach. Widzimy, że szczepienie sześćdziesięciokrotnie - to są dane z Polski - chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych – argumentował.

Niedizelski skrytykował również "oznaki braku rozumu". – Jeżeli ktoś chce się popisać i zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, to powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Bo każda osoba, która ze względu na taką wypowiedź zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia to jest osoba, której życie i zdrowie obciąża odpowiedzialność tych tak zwanych autorytetów, które do tego namawiają – skwitował.

Niedzielski przyjął trzecią dawkę szczepionki

Wcześniej tego samego dnia minister Adam Niedzielski pochwalił się w mediach społecznościowych przyjęciem trzeciej dawki szczepionki przeciw COVId-19.

twitterCzytaj też:

Prawie 12 tys. zakażeń. Ministerstwo Zdrowia prezentuje raportCzytaj też:

Porwała dzieci w obawie przed szczepionką. Wpadła w ręce policji