W tym scenariuszu PiS przegrywa. Zobacz nowy sondaż

PiS pozostaje liderem sceny politycznej, jednak gdyby do wyborów opozycja wystartowała pod jednym szyldem, to mogłaby liczyć na zwycięstwo – wynika z sondażu Social Changes.

Pracownia przeprowadziła sondaż w dniach od 17 do 20 czerwca 2022 roku dla portalu wpolityce.pl. Z badań wynika, że deklarowana frekwencja wynosi 60 proc. Do Sejmu dostałoby się pięć ugrupowań. Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 37 proc. badanych, co oznacza taki sam wynik jak w poprzednim sondażu pracowni. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27 proc. – to wzrost o 2 pkt proc. Polska 2050 traci 1 punkt procentowy i cieszy się obecnie poparciem 11 proc. badanych. Lewicę popiera 9 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 2 punkty w porównaniu z wynikiem sprzed tygodnia. Wynik Konfederacji pogorszył się o 2 pkt. proc. i obecnie wynosi – 7 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe straciło 1 punkt, i ma poparcie na poziomie 4 proc. badanych. Dalej jest formacja Pawła Kukiza, na którą chciałoby zagłosować 2 proc. (bez zmian). Również na Porozumienie wskazało 2 proc. badanych – wzrost o 1 pkt. proc. Zjednoczona opozycja wygrywa z PiS W sondażu zbadano też, jak potoczyłby się wybory, gdyby znacząca część opozycji wystartowała pod jednym szyldem. W badaniu spytano respondentów, jak zagłosowaliby, gdyby do wyboru był blok tworzony przez Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Lewicę i PSL, blok tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz''15 oraz gdyby Konfederacja i Porozumienie startowały jako oddzielne ugrupowania. Wówczas na zjednoczoną opozycję chciałoby zagłosować równo 50 proc. respondentów – wynika z sondażu Social Changes. Na sojusz PiS i Kukiza planuje z kolei głosować 37 proc. ankietowanych – tyle samo, ile PiS uzyskało przy samodzielnym starcie. Konfederacja mogłaby liczyć na 7 proc. głosów, a Porozumienie na 2 proc. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 17 do 20 czerwca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1075 osób.

