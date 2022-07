Działania Izraela. Jednoznaczna ocena Polaków

Izraelski resort edukacji zdecydował o odwołaniu wyjazdów szkolnych do naszego kraju. Chodzi o zakaz noszenia broni przez ochraniające młodzież służby.

Tamtejsze media twierdzą, że do tej pory oficerowie Szin Bet, izraelskiego odpowiednika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), którzy zawsze towarzyszą wycieczkom, byli podczas pobytu w Polsce uzbrojeni. W tym roku to się zmieniło. Taką decyzję miały podjąć władze w Warszawie.

Odpowiedź krajowych władz

Do sprawy odniósł się rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina.

– W związku z oświadczeniami strony izraelskiej, chciałem poinformować, że strona polska już wtedy, gdy zasygnalizowano nam chęć przywrócenia przyjazdów młodzieży izraelskiej do Polski do miejsc związanych z pamięcią o Zagładzie, sygnalizowała stronie izraelskiej, że powrót do dotychczasowych zasad, m.in. z udziałem uzbrojonych służb izraelskich, nie jest możliwy – oznajmił.

Sondaż. Jednoznaczna ocena Polaków

Jak wynika z sondażu pracowni Social Changes, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl, aż 70 proc. badanych zgadzają się z tym, iż funkcjonariusze izraelskich służb specjalnych podczas zapewniania ochrony dla wycieczek izraelskiej młodzieży do miejsc Zagłady Żydów w Polsce nie powinni mieć prawa do noszenia ostrej broni palnej. Przeciwnego zdania było zaledwie 10 proc. respondentów. 20 proc. pytany wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Co najciekawsze, bardzo podobne poglądy w tej sprawie reprezentują wyborcy zarówno partii rządzącej, jak i formacji opozycyjnych. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 24 do 27 czerwca 2022 roku. Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. Wzięło w nim udział 1 051 osób.

