Znacząca zmiana poparcia dla KO. Oto najnowszy sondaż

Badanie zrealizowała pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Autorzy sondażu wskazują na "przynosi dobre wieści dwóm największym siłom politycznym".

Pytanie postawione respondentom przez ankieterów brzmiało: "Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?".

Wyniki sondażu. Dobre wieści dla KO

W najnowszym badaniu chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarna Polska, Partia Republikańska) zadeklarowało 37 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem tej samej firmy z 16 września br.

Koalicję Obywatelską (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) wskazało 30 proc. badanych, co oznacza wzrost o 4 pkt. proc. Polska 2050 Szymona Hołowni może liczyć na 10 proc. poparcia, a wiec bez zmian. Na niezmienionym poziomie pozostało poparcie zarówno dla Konfederacji Wolność i Niepodległość (Ruch Narodowy, KORWiN, Konfederacja Korony Polskiej) – 8 proc. Z kolei Lewicę (Nowa Lewica, Razem) popiera 6 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2 pkt. proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską wskazało 5 proc. uczestników badania, co oznacza spadek o 2 pkt proc.

Do Sejmu nie dostałyby się Kukiz‘15 (2 proc. poparcia, tyle samo co ostatnio) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (1 proc. poparcia, bez zmian). Ponadto, inne ugrupowania wskazało również 1 proc. respondentów. Deklarowana frekwencja wyniosła 61 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 16 do 19 września 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.

