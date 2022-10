Niższe ceny energii dzięki zniesieniu sankcji na Rosję? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kraje zachodnie zaczęły nakładać sankcje na Moskwę, w szczególności na surowce energetyczne, z których Kreml czerpie największe zyski i finansuje wojnę. Unia Europejska przyjęła dotąd siedem pakietów sankcji wobec Rosji, w tym embargo na dostawy ropy naftowej i węgla, co spowodowało wzrost cen.

Sondaż: Sankcje czy niższe ceny energii?

Ankietowanym zadano pytanie, czy Zachód, by obniżyć ceny energii, powinien złagodzić lub wycofać się z sankcji nałożonych na Rosję? "Tak" odpowiedziało 15,9 proc. respondentów. Odpowiedzi "Nie" udzieliło 59,7 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma 24,4 proc. badanych.

Sondaż wykazał, że sprzeciw wobec ewentualnego złagodzenia sankcji częściej wyrażają mężczyźni (67 proc.) niż kobiety (54 proc.). Odsetek respondentów negatywnie oceniających pomysł wycofania się z restrykcji nałożonych na Rosję rośnie wraz z wiekiem (43 proc. to osoby do 24 roku życia, 68 proc. to osoby powyżej 50 lat).

Łagodniejszą postawę wobec Rosji krytycznie oceniają dwie na trzy osoby posiadające wyższe wykształcenie i 68 proc. osób o dochodzie mieszczącym się w granicach 4001–5000 zł netto.

Złagodzenie sankcji za niewłaściwe uważa blisko trzech na czterech respondentów z największych miast – czytamy na stronie internetowej "Rzeczpospolitej".

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 września 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Media: KE zaproponuje złagodzenie części sankcji wobec Rosji