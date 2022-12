Sondaż: Poparcie dla PiS bez zmian. Ile ugrupowań w Sejmie?

Badanie przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Z sondażu wynika, że notowania wszystkich formacji politycznych są bardzo stabilne.

Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczoną Prawicę) zadeklarowało 38 proc. respondentów, a więc tyle samo, co w poprzednim badaniu tej samej firmy.

Ile partii w przyszłym Sejmie?

Co bardzo ciekawe, bez zmian pozostaje poparcie dla wszystkich głównych ugrupowań. Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) może liczyć na 27 proc. Dalej znajdują się: Polska 2050 Szymona Hołowni – 10 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej, Wolnościowcy) – 9 proc., Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 8 proc. Poza Sejmem: Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska) – 4 proc., Kukiz'15 – 2 proc., Porozumienie – 1 proc. Inne partie wskazało 1 proc. badanych.

Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła 57 proc., co oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Na pytanie "Czy wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział w wyborach do polskiego parlamentu, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę?" 44 proc. osób odpowiedziało "zdecydowanie tak", 13 proc. – "raczej tak", 18 proc. – "raczej nie", 15 proc. – "zdecydowanie nie", a 10 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ankiety w formie elektronicznej) w dniach od 9 do 12 grudnia 2022 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu firmy Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wzięło udział 1 076 osób. Wyniki badania poznaliśmy w czwartek, 15 grudnia.

Czytaj też:

Pilne spotkanie Morawieckiego z szefami klubów i kół. Chodzi o KPO



Czytaj też:

Rosja "państwem, które sponsoruje terroryzm". Sejm podjął decyzję