Pilne spotkanie Morawieckiego z szefami klubów i kół. Chodzi o KPO

Ubiegłej nocy do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, który ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, narzucone Polsce przez Komisję Europejską.Realizacja projektu ma zbliżyć Warszawę do otrzymania funduszy z KPO.

Pilne spotkanie z szefami klubów i kół parlamentarnych

W środę rano, rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że dzisiaj przed południem marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się z szefami klubów i kół parlamentarnych ws. projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Lider Koalicji Obywatelskiej Borys Budka potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że spotkanie odbędzie się o godzinie 10.

– Pani marszałek będzie chciała ich zaprosić na takie spotkanie techniczne, żeby też wypracować pewne kalendarium działania. Chcielibyśmy również, aby rozpoczęło się pierwsze czytanie podczas tego posiedzenia Sejmu. Jest to ustawa ważna, pilna – tłumaczył rzecznik.

Bochenek poinformował także, że niewykluczone jest zwołanie w przyszłym tygodniu dodatkowego posiedzenie Sejmu. – Ale to wszystko zależy od tego, co zostanie ustalone podczas spotkania pani marszałek z szefami klubów i kół – podkreślił polityk na antenie Radia Plus.

O godzinie 9.30 rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w spotkaniu udział weźmie premier Mateusz Morawiecki, a rozmowy poświęcone będą Krajowemu Planowi Odbudowy oraz działaniom legislacyjne w tym obszarze.

Spór o reformę sądownictwa

Spór Warszawy z Brukselą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy ciągnie się już od wielu miesięcy. W ostatnich tygodniach doszło do kilku spotkań ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą.

Przypomnijmy, że choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas unijne środki. Jednocześnie rząd cały czas nie złożył jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Dokument taki miał zostać złożony do końca października tego roku, jednak termin został zmieniony.

Jak tłumaczył niedawno minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, cały proces poprzedzający złożenie wniosku o wypłatę środków jest niezwykle skomplikowany i czasochłonny.

