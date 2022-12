Polska powinna ustąpić w sporze z KE? Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Większość Polaków chce kolejnych ustępstw w stosunku do Brukseli, jeśli doprowadzi to do uzyskania funduszy z KPO – wskazuje sondaż.

Jak wskazuje nowy sondaż, większość badanych opowiada się za ustępstwami w sporze z Komisją Europejską, żeby uzyskać dostęp do środków z KPO. Przypomnijmy, że spór z Brukselą ws. funduszy z Krajowego Planu Odbudowy ciągnie się już od wielu miesięcy. W ostatnich tygodniach doszło do kilku spotkań ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą w sprawie wypłacenia Polsce funduszy z KPO. Choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo bowiem, kiedy popłyną do nas unijne środki. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października, jednak termin został zmieniony. We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller przyznał, że nie wie, kiedy Warszawa złoży do Brukseli pierwszy wniosek o wypłatę środków. Pieniądze za ustępstwa wobec KE Tymczasem, jak wskazuje badanie United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zdecydowana większość Polaków jest zdania, że Warszawa powinna ustąpić w sporze z Komisją Europejską. Ankietowanym zadano pytanie: "Czy Polska powinna pójść na dalsze ustępstwa względem Komisji Europejskiej, żeby uzyskać 36 mld euro grantów i pożyczek Krajowego Planu Odbudowy?". Pomysł ten poparło prawie 57 proc. badanych. 28,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 28,3 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej tak". Odmiennego zdania jest 32,5 proc. ankietowanych – 10,9 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 21,6 proc. "zdecydowanie nie". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania" wybrało aż 10,8 proc. badanych. Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 grudnia 2022 roku na grupie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50. Czytaj też:

"Ziobro się nie mylił". Wójcik: Pieniędzy nie ma. To są faktyCzytaj też:

Premier o strategii opozycji: Szukają sojuszników na obrzeżach naszego obozu