Premier o strategii opozycji: Szukają sojuszników na obrzeżach naszego obozu

W poniedziałek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller przyznał, że nie wie, kiedy Warszawa złoży do Brukseli pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO. Polski Krajowy Plan Odbudowy, zatwierdzony przez Komisję Europejską, opiewa na 35,4 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek).

W ubiegłym tygodniu KE zaakceptowała ustalenia operacyjne związane z Planem. To techniczny dokument konieczny, by kraj członkowski Unii Europejskiej mógł złożyć wniosek o pierwszą płatność.

Morawiecki o strategii opozycji

W rozmowie z telewizją wPolsce.pl Mateusz Morawiecki zauważył, że opozycja wprowadziła nową strategię. – Niestety, szukają sojuszników gdzieś na obrzeżach naszego obozu. W ten sposób najbardziej zagorzali radykałowie, którzy cieszyliby się, żeby środków unijnych nie było, z jednej i drugiej strony łączą się. My idziemy drogą środka. Mnie nie interesuje jakieś tam odbijanie w lewo czy prawo. Patrzymy na drogę do przodu, walkę z kryzysem ekonomicznym – powiedział.

Premier wskazał także, iż "opozycja robi wszystko, żeby przekonać radykałów w Brukseli, by pieniędzy Polsce nie dawać".

Przyszłość Zjednoczonej Prawicy

– Jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica się nie rozpadnie, że nie pęknie – stwierdził szef rządu w kontekście pytań o dalszą współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską. – Rozmawialiśmy na ostatniej Radzie Ministrów. Dyskusja była szczera i bynajmniej nie burzliwa. Staram się tłumaczyć koalicjantom, że środki unijne po prostu są nam potrzebne – mówił Morawiecki.

– Jeżeli dzisiaj obserwujemy jeden sondaż za drugim, który daje nam 35 proc. lub więcej, to życzyłbym każdej partii politycznej po siedmiu latach takiej "zadyszki". To jest bardzo dobry punkt startu do wejścia na kolejny szczyt, jakim jest trzecia kadencja. To jest absolutnie możliwe – oznajmił premier.

