Oto, jak chcą głosować Polacy. Zobacz nowy sondaż

Najnowsze badanie poparcia dla partii politycznych przeprowadziła firma Research Partner na zlecenie tygodnia "Wprost". Choć Prawo i Sprawiedliwość nadal znajduje się na czele stawki, to partia Donalda Tuska jest tuż za nią. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni. Ogółem w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.

Wyniki nowego sondażu. KO tuż za PiS

W najnowszym badaniu Research Partner PiS zdobyło 29,6 proc. głosów. To mniej O 1,8 pkt. proc. w porównaniu do badań z października. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie w wysokości 29,3 proc. Zyskała w ten sposób 4,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Trzecia Polska 2050 może pochwalić się poparciem rzędu 9,8 proc. W ciągu dwóch miesięcy ugrupowanie Szymona Hołowni zyskało 1,6 pkt. proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja i Lewica. Pierwsza z partii uzyskała wynik 7,2 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.). Z kolei Lewica otrzymała od respondentów 6,8 proc. wskazań, co oznacza wzrost poparcia o 1,4 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekracza natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowców popiera obecnie 4,6 proc. respondentów, co nie pozwala na wejście do Sejmu. Aż 9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosuje.

Szacowana frekwencja wyborcza sięga niemal 60 proc. 45,2 proc. ankietowanych pytanych o udział w wyborach odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 14,6 proc. „raczej tak”.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 9-12.12.2022, na ogólnopolskiej próbie 1047 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Morawiecki o trzeciej kadencji PiS-u. "Teraz możemy wrzucić piąty bieg"

Szef rządu został zapytany o ostatnie sondaże wyborcze i pozycję PiS-u po siedmiu latach rządzenia. – Jeżeli dzisiaj jeden sondaż po drugim dają nam 35 proc. lub więcej, to choć cały czas podchodzę do wszystkiego z pokorą, bo może być różnie, to mam przekonanie, że to bardzo dobry punkt wyjścia do dalszej walki – komentował Mateusz Morawiecki.

– Życzyłbym każdej partii politycznej takiej zadyszki po siedmiu latach rządzenia. To jest bardzo dobry punkt startu do wejścia na kolejny szczyt, trzecią kadencję. Ona jest absolutnie możliwa – podkreślił dalej polityk w rozmowie z tygodnikiem "Sieci'.

W rozmowie z dziennikarzami Morawiecki skrytykował też działania opozycji, które uderzają w Polskę.– Kiedy my walczyliśmy z kryzysem, oni próbowali nadganiać, rozkręcając polityczną hucpę. Włożyli w to maksimum wysiłku, a i tak się nie udało. Nie mają już nic w baku, a my dopiero teraz możemy wrzucić piąty bieg – stwierdził premier.

Czytaj też:

PiS wygra wybory? Szczere słowa ZgorzelskiegoCzytaj też:

"Pegasus Platformy". Media: Władze partii "śledzą" członków