Większość Polaków popiera politykę rządu wobec Ukrainy

Sondaż na zlecenie Radia Zet przeprowadziła pracownia IBRiS. Ankietowanym postawiono pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem rząd prowadzi właściwą politykę w zakresie spraw ukraińskich? W wymiarze międzynarodowym".

64,8 proc. Polaków uważa, że rząd dobrze prowadzi politykę w zakresie ukraińskich spraw na arenie międzynarodowej. Przeciwnego zdania jest 20,8 proc., a 14,4 proc. respondentów nie ma konkretnej opinii w tym temacie.

Zwolennicy ZP murem za rządem

Jeszcze większe poparcie polityka rządu wobec Ukrainy na wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy. aż 89 proc. sympatyków obozu rządzącego wskazuje, że popiera kierunek tej polityki. Zaledwie 1 proc. nie popiera.

Wyborcy opozycji są podzieleni. Choć 58 proc. popiera działania rządu, to 38 proc. uważa, że prowadzi on złą politykę w zakresie spraw ukraińskich. Najwięcej osób zgadzających się z działaniami rządu jest wśród mieszkańców wsi (70 proc.) i dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców (69 proc.) – podaje Radio Zet.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 3-4 lutego 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

Prezydent w orędziu: Droga do zwycięstwa jest jeszcze daleka

W czwartkowy wieczór prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie do narodu polskiego. Przywódca mówił o wojnie na Ukrainie dzień przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji militarnej na pełną skalę.

– Dokładnie rok temu – 23 lutego – byłem w Kijowie, by wspierać Ukrainę. Rozmawiałem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Żegnając się, ujrzałem w jego oczach wielką determinację i odwagę. Powiedział mi wówczas: "Możemy się już nigdy nie zobaczyć. Nikt tu się nie podda. Będziemy walczyć do samego końca". Odpowiedziałem: "Wołodymyr, zobaczymy się jeszcze wiele razy. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Zostańcie z Bogiem!" – wspominał polityk.

– Europa nareszcie kończy z uzależnieniem od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu. Władimir Putin ponosi porażkę, nie zrealizował żadnego ze swoich strategicznych celów. Powstrzymało go bohaterstwo ukraińskich żołnierzy i ukraińskiego społeczeństwa. Powstrzymała go postawa Polski i innych państw, które od pierwszego dnia wspierały Ukrainę. Ale to wszystko nie byłoby możliwe bez silnego przywództwa USA. Polska jest liderem pomocy dla Ukrainy. Zarówno tej wojskowej, jak i humanitarnej. Właśnie dlatego jesteśmy celem zorganizowanej, cynicznej rosyjskiej propagandy i dezinformacji – mówił prezydent Andrzej Duda w orędziu.

