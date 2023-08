Sondaż: Spada poziom bezpieczeństwa? Polacy zabrali głos

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" metodą CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon) w dniach 25-26 sierpnia 2023 r. na próbie 1100 respondentów.

"Czy w ciągu ostatnich ośmiu lat pana/pani poczucie bezpieczeństwa...?" – zapytali ankieterzy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS).

Bezpieczeństwo. Wyniki nowego sondażu

28,6 proc. uczestników badania wskazało, że ich poczucie bezpieczeństwa nie zmieniło się. Zdaniem 42 proc. respondentów, poziom bezpieczeństwa spadł (25,1 proc. wybrało odpowiedź "raczej", a 16,9 proc. – "zdecydowanie"). 28 proc. ankietowanych uważa, że poczucie bezpieczeństwa wzrosło (10,6 proc. – "zdecydowanie"; 17,4 proc. – "raczej"). 1,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Jak wskazała "Rz", opinię, że poczucie bezpieczeństwa wzrosło prezentują przeważnie zwolennicy obozu władzy (72 proc.), 40-latkowie (46 proc.), mieszkańcy wsi (37 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (36 proc.), zwolennicy prawicy (48 proc.), dobrze oceniający swoją sytuację finansową (39 proc.), a także ci, którzy cztery lata temu głosowali na Prawo i Sprawiedliwość (63 proc.), zaś w wyborach prezydenckich w 2020 r. na Andrzeja Dudę (58 proc.).

Presja na granicę polsko-białoruską

W 2021 r. Aleksandr Łukaszenka wywołał kryzys migracyjny. Białoruś zaczęła sprzedawać "wizy turystyczne" migrantom z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Przylatywali oni przede wszystkim do Mińska, skąd rozpoczynała się ich podróż do Europy Zachodniej przez Polskę. Tysiące próbowały nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Dochodziło do scen przemocy ze strony Białorusinów. W efekcie Polska zdecydowała o budowie stałego ogrodzenia na granicy państwowej.

W ostatnich tygodniach presja na granicę polsko-białoruską rośnie – relacjonują funkcjonariusze Straży Granicznej.

Czytaj też:

Jak Polacy odpowiedzą w referendum? Sondaż nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

Duży wzrost poparcia dla PiS. Może rządzić samodzielnie