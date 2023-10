Znamy wyniki najnowszego sondażu. Wszystkie partie zyskują

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość. Co ciekawe w sondażu wszystkie partie zyskują poparcie.

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wygrywa ponownie Prawo i Sprawiedliwość. Próg wyborczy przekracza natomiast pięć komitetów. Wszystkie partie, które wchodzą do Sejmu, notują w sondażu wzrost poparcia. PiS prowadzi, KO odrabia straty Na Prawo i Sprawiedliwość chce obecnie głosować 32 proc. wyborców, to o 0,4 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu pracowni. Drugie miejsce zajmuje tradycyjnie Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska planuje głosować 28,2 proc. respondentów. Jest wzrost o 0,8 punktu proc. Najniższe miejsce na podium przypadło Trzeciej Drodze, którą popiera 11 proc. ankietowanych (więcej o 0,9 proc. badanych). Bardzo zbliżonym poparciem cieszy się Lewica oraz Konfederacja. Na Lewicę chce obecnie głosować 10,2 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc., podczas gdy na Konfederację 10 proc. - wzrost o 0,7 pkt. proc. Bezpartyjni Samorządowcy mogą otrzymać 3,5 proc., a komitet Polska Jest Jedna uzyskał w sondażu 0 proc. Opcję nie wiem/trudno powiedzieć wskazało 5,1 proc. Sondaż przeprowadzono w dniu 2 października na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą mieszaną CAWI i CATI. Kaczyński startuje z świętokrzyskiego Jarosław Kaczyński startuje do Sejmu z województwa świętokrzyskiego, pomimo że w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował z Warszawy. Formacja rządząca kalkuluje, że umieszczenie prezesa PiS w tym okręgu wyborczym może się przełożyć na jeden, a może nawet dwa mandaty więcej, niż gdyby listę otwierał tam ktoś inny, a Kaczyński został w Warszawie. Z sondażu przeprowadzonego przez Ośrodek Badawczy Dobra Opinia dla "Echa Dnia" wynika, że PiS może liczyć w okręgu kieleckim na 46,8 proc. głosów, podczas gdy KO zanotowała jedynie 19,2 proc. Czytaj też:

