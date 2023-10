Sondaż: Komu prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu?

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w przyszły wtorek i środę, 24 i 25 października, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie 10. kadencji.

Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

Na wtorek na godz. 12:00 zaplanowano spotkania z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a na godz. 14:00 – Koalicji Obywatelskiej. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi o godz. 11:00, Nowej Lewicy – o godz. 13:00 i Konfederacji – o godz. 15:00.

Misja tworzenia rządu. Polacy zabrali głos

Zgodnie z konstytucją, w tzw. pierwszym kroku to prezydent powierza misję tworzenia rządu politykowi, którego sam wybierze. Zazwyczaj głowa państwa powierza misję tworzenia rządu kandydatowi wskazanemu przez partię, która wygrała wybory do Sejmu. Według doniesień mediów, Andrzej Duda wskaże Mateusza Morawieckiego, który będzie miał 14 dni na zbudowanie parlamentarnej większości. W tzw. drugim kroku premiera wybierze parlament. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica zaapelowały do prezydenta, by ten już w tzw. pierwszym kroku powierzył misję tworzenia rządu kandydatowi wskazanemu przez te formacje polityczne.

"Komu pani/pana zdaniem prezydent powinien powierzyć po wyborach misję tworzenia rządu?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w najnowszym sondażu przeprowadzonym dla portalu rp.pl.

Zdaniem 56 proc. badanych, prezydent powinien powierzyć tę misję kandydatowi wskazanemu przez KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę. 25,7 proc. ankietowanych uważa, że głowa państwa powinna wskazać kandydata PiS. 18,3 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany w dniach 17-18 października na grupie 800 internautów.

