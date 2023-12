Polaków zapytano o Dudę i Tuska. Wynik jest jednoznaczny

Z najnowszego sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że Polacy nie wierzą we współpracę premiera z prezydentem.

Łącznie aż 74,4 proc. respondentów jest zdania, że ta relacja nie będzie zgodna i łatwa. 54,8 proc. badanych wskazało, że współpraca będzie "raczej niezgodna", a 19,6 proc. – "zdecydowanie niezgodna".

Z kolei zaledwie 21,1 proc. uczestników sondażu jest przeciwnego zdania. 0,3 proc. – "zdecydowanie zgodna", 20,8 proc. – "raczej zgodna".

4,6 proc. uczestników badania nie ma wyrobionego zdania w tym temacie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-10 grudnia na próbie 1000 osób.

Duda o współpracy z Tuskiem

W środę po godz. 9 rano odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda wręczył nominacje Donaldowi Tuskowi i jego ministrom. Zapewnił także o chęci podjęcia współpracy z nowym gabinetem.

– Mogę zapewnić, że tego, co służy dobru Polski, nie będę blokował. Wystarczy przyjść do Pałacu Prezydenckiego i porozmawiać, zapewniam, że zawsze znajdzie się czas na to – mówił Andrzej Duda.

Jak się ułoży współpraca?

Jak pisze Wirtualna Polska, Pałac Prezydencki jest pozytywnie nastawiony do przyszłej współpracy z rządem Tuska, choć dostrzega także pola potencjalnego konfliktu. Andrzej Duda ma być "otwarty na pomysły i projekty ministrów".

Jednocześnie, co zasygnalizował w trakcie uroczystości zaprzysiężenia nowego gabinetu, będzie stanowczo domagał się podmiotowego traktowania. Głównymi obszarami współpracy mają być obronność, rolnictwo, obszary związane z pracą i rodziną.

Gdzie zatem możliwe są napięcia na linii prezydent – rząd? Osoby z otoczenia Dudy wskazują na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Czytaj też:

Trzęsienie ziemi w służbach specjalnych. "Tusk ma pierwsze zadanie dla nowych szefów"Czytaj też:

Rządzenie na złość rządowi