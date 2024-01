Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. Sondaż: Winny PiS czy rząd Tuska?

"Kto Pani/Pana zdaniem jest winien kryzysu związanego ze sprawą skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i wygaszenia ich mandatów poselskich?" – takie pytanie postawiono w najnowszym sondaż SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Najwięcej badanych, ponieważ aż 40,6 proc., uważa, że odpowiedzialność spoczywa na Prawie i Sprawiedliwości. Z kolei 20,1 proc. uczestników sondażu jest zdania, że winne są obie strony. 16,8 proc. ankietowanych twierdzi, że winna jest obecna koalicja rządząca (KO, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica), 15,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie, a z kolei 7,2 proc. badanych nie słyszało o tej sprawie.

Prezes agencji badawczej SW Research, Przemysław Wesołowski stwierdził w rozmowie z Rp.pl, że odpowiedzialnością za kryzys obarcza PiS 54 proc. Polaków po 50 roku życia i co drugi respondent z wyższym wykształceniem.

– Z uwagi na wysokość dochodów Prawo i Sprawiedliwość najczęściej wskazują osoby o dochodach wynoszących od 3001 do 4000 zł netto (50 proc.). Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości są to przede wszystkim mieszkańcy największych miast (54 proc.) – dodaje.

Sondaż przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 stycznia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Zatrzymanie posłów

Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.

W środę przetransportowano ich do innych zakładów karnych – Kamińskiego do więzienia w Radomiu, natomiast Wąsika do miejscowości Przytuły Stare pod Ostrołęką. Wcześniej obaj politycy podjęli strajk głodowy.

Po tym, jak Kamiński i Wąsik trafili do aresztu, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o nich jako o "pierwszych więźniach politycznych w Polsce po 1989 roku".

Czytaj też:

Ujawniamy kulisy zamachu na prokuraturęCzytaj też:

"Z wielkim niepokojem obserwuję atak Tuska na praworządność". Mocny głos z zagranicy