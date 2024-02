Złe wieści dla PiS. Ten sondaż potwierdza pewien trend

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. W wyborach tych wybierani będą wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi m.st. Warszawy, gminni (w tym miejscy), powiatowi i sejmików województw.

Z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że w wyborach sejmików planuje wziąć udział ponad 52 proc. Polaków. Z kolei ponad ponad 43 proc. nie będzie głosować. 3,8 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

KO liderem, PiS traci

W sondażu dotyczącycm wyborów do sejmików prowadzi Koalicja Obywatelska, która uzyskała 30,6 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30,2 proc. Dalej znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 17,2 proc. Lewica uzyskała natomiast 8,5 proc. głosów, a z kolei Konfederacja 7,6 proc. Odpowiedź "inne" zaznaczyło 1,7 proc. uczestników sondażu.

Ten sondaż potwierdza zatem spadkowy trend Prawa i Sprawiedliwości. To już kolejne badanie, które dowodzi, że KO jest liderem na polskiej scenie politycznej.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 23-25 lutego 2024 r. na próbie 1000 osób metodą CATI & CAWI – ratio 50/50.

Kandydaci na prezydenta Warszawy

Ciekawa walka zapowiada się m.in. w wyborach na prezydenta Warszawy. W stolicy kandydują: urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski, Tobiasz Bocheński z PiS i Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, Przemysław Wipler z Konfederacji oraz Janusz Korwin-Mikke (były poseł Konfederacji).

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Mieszkańcy Warszawy otrzymają cztery karty do głosowania: na prezydenta miasta, do rady Warszawy, do rady dzielnicy i do sejmiku województwa.

Jeżeli żaden z kandydatów na prezydenta nie otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, 21 kwietnia zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

Jeżeli żaden z kandydatów na prezydenta nie otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, 21 kwietnia zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

Czytaj też:

"Nic z PiS-u nie zostanie". Ardanowski ostrzega przed KaczyńskimCzytaj też:

PiS walczy o rolników. Morawiecki przedstawił trzy konkrety