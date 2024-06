Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? Nowy sondaż

"9 czerwca odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy pan(i) osobiście interesuje się tymi wyborami?" – zapytali respondentów ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej.

Z badania wynika, że zbliżającymi się wyborami do PE interesuje się 59 proc. ankietowanych, z czego 26 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 33 proc. – "raczej tak". "Zdecydowanie nie" – stwierdziło 14 proc. badanych, z kolei "raczej nie" – 26 proc. 1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?

Według najnowszego sondażu CBOS, największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość – 29 proc. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska – 27 proc. Kolejną pozycję, z poparciem 12 proc., zajmuje Trzecia Droga. 10 proc. respondentów chce zagłosować na Konfederację, a 7 proc. – na Lewicę. Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 2 proc. badanych. Mniej niż 1 proc. ankietowanych wskazało inny komitet. 11 proc. uczestników badania nie ma zdania, a 1 proc. pytanych odmówiło odpowiedzi.

Ankieterzy CBOS zapytali także, jakie znaczenie dla naszego kraju będzie miało to, jacy kandydaci zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach. "Bardzo duże znaczenie" – wskazało 32 proc. uczestników badania, "duże" – 41 proc., "raczej małe" – 17 proc., "praktycznie nie będzie miało znaczenia" – 5 proc. Ponadto 5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany w dniach od 20 maja do 2 czerwca 2024 r. na próbie liczącej 1038 osób (metodami: CAPI, CATI i CAWI).

Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca 2024 r. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Parlament Europejski kadencji 2024-2029 będzie się składał z 720 eurodeputowanych.

