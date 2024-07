Polacy zaczynają się bać bezrobocia. Niepokojący sondaż

Najnowsza edycja badania "Sytuacja na rynku consumer finance" przynosi informację, że 46 proc. gospodarstw domowych spodziewa się pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W I kw. 2024 r. podobną opinię wyraziło 37 proc. respondentów, podano.

"Pomimo pogorszenia wyniku warto pamiętać o tym, że optymizm wśród konsumentów i tak jest wyższy niż przed rokiem, gdy obawami o osłabienie sytuacji ekonomicznej w kraju podzieliło się z nami prawie 60 proc. ankietowanych, a w okresie pandemii – nawet 80 proc." – powiedział prezes ZPF Marcin Czugan, cytowany w komunikacie.

Jak Polacy oceniają sytuację finansową?

Z badania wynika również, że gospodarstwa domowe w większości dobrze oceniają swoją obecną sytuację finansową. 61 proc. respondentów zadeklarowało, że mają nadwyżki finansowe i są w stanie oszczędzać z bieżących dochodów. W I kw. 2024 r. podobną ocenę wskazało 55,6 proc. ankietowanych. Zapytani natomiast o prognozy na kolejne miesiące, respondenci nieco częściej wskazywali możliwość pogorszenia kondycji budżetów domowych – 35 proc. wobec 33 proc. w I kw. 2024, podkreślono.

Od końca 2022 r. rośnie odsetek gospodarstw domowych, które prognozują bezproblemową obsługę zobowiązań. Odczyt za II kw. 2024 r. to 58,1 proc. wobec 56,8proc. w I kw. 2024 r.

Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF) to wskaźnik, który pokazuje aktualne nastroje konsumentów, pozwalając przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań. W II kw. 2024 r. odczyt BRCF wyniósł 94,7 pkt. To o 4,5 pkt. mniej niż w I kw. 2024 r. Po pięciu kwartałach wzrostów pierwsza połowa 2024 r. przynosi spadki BRCF.

"Sytuacja na rynku consumer finance" to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH.

