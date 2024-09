Tusk sprawdził się w roli przywódcy w czasie powodzi? Polacy zabrali głos

"Czy pani/pana zdaniem Donald Tusk sprawdził się w roli przywódcy w czasie powodzi na południu Polski?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy pracowni SW Research w nowym sondażu dla portalu rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-25 września. Analizą objęto grupę 800 internautów.

Tak Polacy oceniają Tuska

Z sondażu wynika, że pozytywnie postawę Donalda Tuska ocenia 40,8 proc. badanych. 39,1 proc. ankietowanych krytykuje działania szefa rządu. 20,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie (liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie wyników do pierwszego miejsca po przecinku – wyjaśniła "Rz").

– Przekonanie, że Donald Tusk sprawdził się w roli przywódcy w czasie powodzi na południu Polski rośnie wraz z wiekiem (do 24 lat – 27 proc., powyżej 50 lat – 52 proc.). Co drugi badany z wykształceniem wyższym wskazuje, że obecny premier był dobrym przywódcą w trakcie kryzysu powodziowego. Razem z dochodem netto wzrasta przekonanie, że Donald Tusk sprawdził się w roli przywódcy w czasie powodzi (do 3000 zł – 39 proc., pow. 7000 zł – 53 proc.). Połowa respondentów z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców uważa, że obecny premier był dobrym przywódcą w trakcie kryzysu powodziowego – wskazała Wiktoria Maruszczak z pracowni SW Research.

Jak poradził sobie rząd?

W sondażu Wirtualnej Polski zapytano Polaków, jak oceniają działania rządu w sprawie powodzi i usuwania jej skutków. 53,3 proc. respondentów wystawiło ocenę pozytywną, podczas gdy 38,2 proc. – negatywną. Z kolei 8,5 proc. zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

W badaniu pytano również, czy rząd był przygotowany do powodzi oraz odpowiednio informował w tej sprawie Polaków. Na tak postawione pytanie "zdecydowanie tak" odpowiedziało 14,6 proc., podczas gdy "raczej tak" wskazało 32,7 proc. Opcję "raczej nie" zaznaczyło 13,5 proc., a "zdecydowanie nie" – 36,4 proc. Natomiast opcję "trudno powiedzieć" – 2,8 proc.

