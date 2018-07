Kanadyjczycy popierają bojkot towarów z USA?

Według sondażu agencji Nanos Research 73 proc. Kanadyjczyków jest zaniepokojonych słowami prezydenta USA, że spór między dwoma państwami będzie dużo kosztował Kanadę.

Pomimo tego, gdyby faktycznie doszło do wojny handlowej między tymi krajami, to zdecydowana większość Kanadyjczyków popiera bojkot amerykańskich towarów. 43 proc. badanych jest przekonanych do słuszności takich działań, a kolejne 29 proc. respondentów uznało, że takie działania są "dość prawdopodobne".

43 proc. Kanadyjczyków twierdzi ponadto, że jeżeli nastanie wojna handlowa, to prawdopodobnie zaprzestanie kupowania w amerykańskich sieciach handlowych. 25 proc. badanych uznała natomiast, że jest to "dość prawdopodobne".

Oprócz tego 73 proc. Kanadyjczyków deklaruje, że jest gotowych zaprzestać wyjazdów turystycznych do USA.

Czytaj także:

Estonia: Ambasador USA rezygnuje. Powód? Wypowiedzi Donalda TrumpaCzytaj także:

Merkel i Trump na szczycie G7. To zdjęcie obiegło świat