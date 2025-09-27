Czy warto być życzliwym? Wynik badania dużo mówi o Polakach

Potrzeba okazywania wdzięczności w Polsce jest dziś wyjątkowo silna – a wśród osób, którym najchętniej dziękujemy, zdecydowanie dominują kurierzy i pracownicy usług. To główny wniosek z badania Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadzonego na zlecenie buycoffee.to.

Kultura wdzięczności i życzliwości

W opisie badania czytamy, że w obliczu pędzącego trybu życia i cyfryzacji, chęć wspierania pracowników usług, zwłaszcza kurierów, jest ogromna. Wygoda i szybkość stają się kluczowe, a tradycyjne, materialne podziękowania ustępują miejsca nowoczesnym, cyfrowym formom.

"W polskiej kulturze od zawsze istniała tradycja wzajemnego wspierania się. Wystarczy sięgnąć pamięcią do opowieści dziadków. Butelka trunku czy czekolada były symboliczną «zapłatą» za przysługę, cementującą relacje i ułatwiającą życie w realiach np. PRL-u. Dziś te czasy minęły, ale etos życzliwości trwa. «Warto być życzliwym» – z tym stwierdzeniem zdecydowanie zgadza się lub zgadza się aż 75,2 proc. badanych, co dowodzi, że jest to niezmienna wartość" – wskazano.

Polacy wierzą również w siłę małych gestów. Aż 77 proc. respondentów uważa, że okazywanie wdzięczności jest ważne, a trzy czwarte ankietowanych (74,1 proc.) postrzega małe akty docenienia, jako dobry symbol podziękowania. To mechanizm wzmacniający więzi: ponad 77 proc. uczestników ankiety przyznaje, że otrzymana życzliwość natychmiast budzi w nich potrzebę odwzajemnienia się.

Docenione zaangażowanie

Badanie pokazuje, że wśród grup zawodowych, wobec których Polacy odczuwają największą wdzięczność, najwyżej plasują się kurierzy i listonosze (44,5%). Kolejne miejsca zajmują sprzedawcy w sklepach (40,1%) oraz fryzjerzy (39,3%).

Sondaż pokazał, że pomoc wykraczająca poza obowiązki wywołuje poczucie wdzięczności w dużym lub bardzo dużym stopniu u 65,6 proc. pytanych. To pokazuje, jak bardzo liczy się dziś ludzki wymiar obsługi.

Szybkość działania i elastyczność są równie istotne: szybkość wykonanej usługi budzi dużą wdzięczność u 69,2 proc. uczestników, a elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb klienta u 61,5 procent.

74,1% respondentów uważa, że małe gesty – takie jak drobny upominek, kawa czy coś słodkiego – są najlepszym sposobem na okazanie wdzięczności. Najczęściej wybierane formy podziękowań to: słowo „dziękuję” i uśmiech – 70%, rekomendacja znajomym – 38,8%, opinia w internecie – 33,3%, darowizna – 32,8%, drobny upominek – 31,4%.

Zmieniają się jednak sposoby wyrażania uznania. W świecie, w którym gotówka znika, a płatności cyfrowe dominują, rośnie potrzeba narzędzi, które pozwalają szybko i wygodnie okazać wsparcie. Ponad 46,6% badanych zauważa, że podziękowania przesuwają się z form tradycyjnych ku cyfrowym.

Na tę potrzebę odpowiada platforma buycoffee.to, która umożliwia symboliczne, cyfrowe gesty wdzięczności – od wirtualnej kawy po regularne wsparcie. To rozwiązanie łączy tradycję życzliwości z nowoczesną technologią, sprawiając, że Polacy mogą w prosty sposób dziękować kurierom i innym osobom, które ułatwiają nam codzienność.

– Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że Polacy pragną wyrażać wdzięczność nie tylko w obliczu wyjątkowych wydarzeń, ale również doceniając codzienne usługi, które podnoszą komfort życia – podsumowuje Piotr Kędzia, prezes zarządu Coffee Media sp. z o.o. właściciela serwisu www.buycoffee.to.

