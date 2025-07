Nowy lider sondażu zaufania. Fatalny wynik Hołowni

Liderem rankingu zaufania IBRiS dla portalu Onet.pl jest Karol Nawrocki, który z wynikiem 46,8 proc. zaufania wyprzedził dotychczasowych liderów. Prezydent elekt odnotował wzrost zaufania o 4, 9 pkt proc. względem czerwca. Karolowi Nawrockiemu nie ufa 46,2 proc. ankietowanych. 6,6 proc. deklaruje wobec niego neutralność.

Pierwsze miejsce, na rzecz Karola Nawrockiego, stracił Radosław Sikorski, który spada na drugie miejsce. Wicepremierowi i szefowi MSZ ufa 42,2 proc. badanych – to spadek o 1 pkt proc. Ministrowi spraw zagranicznych nie ufa 40,6 proc.15,8 proc. ma wobec niego neutralne zdanie.

Podium zamyka Rafał Trzaskowski. Zaufanie wobec prezydenta Warszawy deklaruje 40,5 proc. badanych, co oznacza spadek o1,2 pkt proc. Nie ufa mu 49,2 proc. uczestników sondażu. 9,4 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Awans Krzysztofa Bosaka

Na czwartym miejscu znalazł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak – co, jak odnotowuje portal – jest "zaskoczeniem lipcowego rankingu". Zaufanie wobec polityka Konfederacji deklaruje 38,1 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: były premier Mateusz Morawiecki (37 proc.), prezydent Andrzej Duda (36,9 proc.), wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat (35,4 proc.), jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (35,2 proc.) oraz premier Donald Tusk (35,1 proc.).

Zły wynik Szymona Hołowni

Zaskakująco zły wynik zanotował Szymon Hołownia, do którego zaufanie zadeklarowało 18,5 proc. badanych. Aż 62,9 proc. deklaruje brak zaufania do marszałka Sejmu. To najgorszy wynik w całym zestawieniu.

Onet.pl przypomina, że marszałek Hołownia debiutował w sondażu zaufania IBRiS w grudniu 2019 roku. Uzyskał wtedy wyniki 20,2 proc. Swój szczyt zaufania osiągnął w styczniu 2024 roku, kiedy to ufało mu aż 54,4 proc. badanych.

Ponadto Szymon Hołownia to dziś nowy lider nieufności Polaków. Marszałek Sejmu wyprzedził pod tym względem Jarosława Kaczyńskiego, któremu nie ufa 61,6 proc. respondentów. 56,2 proc. nie ufa z kolei premierowi Donaldowi Tuskowi.

Sondaż IBRiS dla Onetu, CATI, N=1100 w dniach 25-27.07.2025 roku.

