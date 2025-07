Nawrocki pisze o "szlachetnych ludowcach": Można przeciwstawić się złu

Nawrocki podkreśla, że Polskie Stronnictwo Ludowe miało wielkie zasługi w budzeniu wśród chłopów świadomości narodowej, w zmartwychwstaniu Polski w 1918 roku oraz w obronę ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej.

"Jej najważniejszy lider i trzykrotny premier RP Wincenty Witos, zaliczany do grona Ojców Niepodległości, winien być wzorem dla wszystkich polityków, także w tym, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach można przeciwstawić się złu i odmówić współpracy z wrogami Polski" – podkreśla prezydent w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

"W tym dniu dziękuję tym wszystkim szlachetnym ludowcom, których już z nami nie ma, a działaczom nadal aktywnym, także w dzisiejszym PSL, życzę, aby dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli była dla nich zawsze najwyższym nakazem" – napisał Nawrocki w mediach społecznościowych.

Kiedy odbędzie się Zgromadzenie Narodowe?

Zgromadzenie Narodowe [organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie – przy.] odbędzie się w Warszawie w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia 2025 r. o godz. 10:00.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego publikacji w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski.

W czwartek na kanale Otwarta Konserwa Paweł Szefernaker, przyszły szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, odniósł się do kwestii braku publikacji w Monitorze Polskim postanowienia marszałka Sejmu o zwołaniu Zgromadzeniu Narodowego. – Jestem przekonany, że to zostanie opublikowane (...). Mimo wszystko państwo funkcjonuje (...). Polacy nie pozwolą na to, żeby ten rząd działał niezgodnie z prawem – powiedział.

Nawrocki prezydentem

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, uzyskując w drugiej turze głosowania poparcie na poziomie 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 proc. głosów. 1 lipca uchwałę o ważności wyborów prezydenckich podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, której status kwestionuje rząd Donalda Tuska oraz część środowiska prawniczego, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów.

Nawrocki oficjalnie obejmie urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięgę można zakończyć słowami: "Tak mi dopomóż Bóg".

