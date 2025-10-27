W tej kwestii wyborcy koalicji i opozycji są zgodni. Nowy sondaż

"Czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki nawiąże dobre relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy United Surveys w nowym sondażu na zlecenie Wirtualnej Polski.

Zaledwie 0,1 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 27,3 proc. – "raczej tak". Oznacza to, że łącznie tylko 27,4 proc. pytanych ma nadzieję na pomyślne ułożenie stosunków na linii Warszawa – Kijów za prezydentury Karola Nawrockiego.

W badaniu zdecydowanie przeważa pesymizm. Aż 47 proc. respondentów udzieliło bowiem odpowiedzi "raczej nie", a kolejne 9,3 proc. – "zdecydowanie nie". Łącznie daje to 56,3 proc. ankietowanych, którzy nie widzą szans na poprawę.

16,3 proc. uczestników badania nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi ("nie wiem/trudno powiedzieć").

Sceptyczni są zarówno wyborcy koalicji rządzącej, jak i opozycji

Największy pesymizm w tej kwestii panuje wśród wyborców koalicji rządzącej. Jednak sceptyczne głosy dominują również po stronie zwolenników opozycji.

W grupie wyborców Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy łącznie zaledwie 22 proc. respondentów wierzy w dobre relacje na linii Nawrocki – Zełenski, podczas gdy aż 61 proc. jest przeciwnego zdania (w tym 46 proc. "raczej nie", zaś 15 proc. "zdecydowanie nie"). 17 proc. pytanych nie ma wyrobionego zdania.

Wśród wyborów PiS i Konfederacji 36 proc. badanych "raczej" wierzy w dobre relacje polsko-ukraińskie, zaś 50 proc. jest sceptycznych (47 proc. "raczej", a 3 proc. "zdecydowanie"). 14 proc. nie ma zdania.

Ogromny pesymizm widać również wśród "pozostałych" wyborców. Tylko 16 proc. pytanych uważa, że relacje będą "raczej" dobre, a aż 62 proc. wyraża sceptycyzm. 22 proc. to osoby niezdecydowane.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-13 października 2025 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą CATI & CAWI.

Nawrocki nie chce pojechać do Kijowa?

"Gazeta Wyborcza" napisała że Kijów od dłuższego czasu próbuje zorganizować wizytę Karola Nawrockiego w Kijowie. Dziennik wskazał przy tym na protokół dyplomatyczny, według którego to Nawrocki, jako prezydent z krótszym stażem, powinien odwiedzić swojego odpowiednika w stolicy Ukrainy. Tak się jednak nie stało. Sytuacja ta budzi zdumienie na Ukrainie.

– Nie rozumiemy, co się dzieje. Odkąd Karol Nawrocki został prezydentem Polski, zachęcamy go do wizyty w Kijowie. Odpowiedzi są wymijające – stwierdził rozmówca "GW" z ukraińskiego MSZ.

