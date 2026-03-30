Ranking zaufania. Nawrocki na szczycie. Fala dużych spadków

Według sondażu zaufania IBRiS dla Onetu, największym zaufaniem Polaków wciąż cieszy się Karol Nawrocki.

Nawrocki liderem rankingu zaufania. Sikorski traci ważny atut

Prezydent umocnił się na pozycji lidera, zwiększając swoją przewagę nad drugim w rankingu Radosławem Sikorskim do 3,7 pkt. procentowych. Przed miesiącem obu polityków dzieliło zaledwie nieco ponad 1 pkt proc. Dodatkowo, jak zauważa Onet, wicepremier i szef dyplomacji stracił atut, który miał jeszcze w lutym.

Obecnie zaufanie do prezydenta deklaruje 46,3 proc. Polaków. To mniej o 2,5 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni. Złe zdanie na temat głowy państwa ma z kolei 46,7 proc. ankietowanych.

Radosławowi Sikorskiemu, który uplasował się na drugiej pozycji ufa 42,6 proc. respondentów. Wynik ten oznacza spadek o aż 4,1 pkt. proc. Politykowi nie ufa 46,2 proc.

Dane te pokazują, że zarówno Nawrocki, jak i Sikorski stracili przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Obaj mieli ją jeszcze przed miesiącem. "Kluczowy może być jednak fakt, że polityk KO stracił atut w postaci mniejszego elektoratu negatywnego" – czytamy.

Ostatnie miejsce na podium należy do Donalda Tuska. Zaufanie do premiera rządu deklaruje 41 proc. uczestników badania, czyli o 0,2 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. Na czwartym miejscu znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 37 proc. ankietowanych (- 4 pkt. proc.). Piąty wynik należy do Władysława Kosiniaka-Kamysza, któremu ufa 35,5 proc. osób. Lider PSL stracił tu o 4,2 pkt proc. co oznacza jeden z największych spadków w ciągu miesiąca.

Morawiecki liderem wśród polityków opozycji

Jeśli chodzi o polityków opozycji, największym zaufaniem cieszy się Mateusz Morawiecki, który uzyskał 34,1 proc. pozytywnych ocen (-1,7 pkt. proc.). Były premier wyprzedził tym samym wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Obecnie zaufanie do tego lidera Konfederacji deklaruje 31,8 proc. (spadek o 4,4 pkt proc.). Dalej uplasował się Piotr Zgorzelski z PSL, któremu 29 proc. Polaków (-1,7 pkt. proc.).

Znaczący spadek zaufania, bo o 4,2 pkt. proc., odnotował drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Ufa mu obecnie zaledwie 27,7 proc. osób.

"Dokładnie na taki sam wynik może liczyć prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (to o 1,7 pkt proc. mniej niż przed miesiącem), ale także Przemysław Czarnek, który powraca do rankingu w nowej roli kandydata PiS na premiera (zyskuje 2,2 pkt proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem w czerwcu 2025 r.)" – czytamy.

Braun wyprzedza Hołownię i Zandberga

Ciekawie prezentuje się końcówka zestawienia. Okazuje się bowiem, że Grzegorzowi Braunowi ufa więcej respondentów niż Adrianowi Zandbergowi czy Szymonowi Hołowni. Lider Korony uzyskał bowiem 26 proc., a polityk Razem, który odnotował spadek o aż 7,1 pkt. proc., tylko 19,2 proc. Jeśli zaś chodzi o byłego lidera Polski 2050 ufa mu jedynie 15,6 proc. uczestników badania.

