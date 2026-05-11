Padło pytanie o rząd Tuska. Tego chce blisko połowa Polaków

O zmiany w rządzie Donalda Tuska zapytano Polaków w badaniu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie RMF FM.

Polacy domagają się rekonstrukcji rządu. Jeszcze przed wakacjami

Aż 45 proc. respondentów wyraziło w nim opinię, że rekonstrukcja rządu powinna nastąpić jeszcze przed wakacjami. "Wśród nich 23 proc. jest zdecydowanie przekonanych o potrzebie zmian, a kolejne 22 proc. raczej popiera taki scenariusz" – czytamy.

Przeciwne zdanie wyraziło 22 proc. uczestników badania, z czego 17 proc. z tej grupy "raczej nie" widzi potrzeby zmian w gabinecie Tuska, a 5 proc. jest im zdecydowanie przeciwnych.

Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało 33 proc. respondentów.

Największe poparcie pomysł rekonstrukcji rządu ma wśród mężczyzn. To aż 49 proc. Orędownikami zmian są również przedstawiciele młodego pokolenia. W grupie wiekowej 18-24 lata aż 58 proc. respondentów popiera rekonstrukcję, a wśród osób w wieku 30-39 lat – 55 proc.

Tusk planuje "małą rekonstrukcję"?

Doniesienia o tym, że Donald Tusk planuje "małą rekonstrukcje" swojego rządu pojawiły się już w połowie marca. Z ówczesnych doniesień mediów wynikało, że do zmian ma dojść jeszcze przed wakacjami. W ich wyniku, jak informowano, stanowiska miałyby stracić minister kultury Marta Cienkowska, minister edukacji Barbara Nowacka oraz minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Ostatnia rekonstrukcja rządu miała miejsce w lipcu 2025 r. Zlikwidowano wówczas część stanowisk, w tym ministrów bez teki, natomiast powołano dwa nowe "superresorty": gospodarki i energii. W Radzie Ministrów doszło też do zmian personalnych. Rząd został "odchudzony" z 26 ministrów do 21.

Sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM został przeprowadzony w dniach 4-6 maja 2026 roku.

Czytaj też:

Żukowska z apelem do Tuska: Obawiam się, że będziemy mieli problemCzytaj też:

Jednak rekonstrukcja? Budka: Jeśli potrzeba, nastąpi w ciągu kilku dniCzytaj też:

Wkrótce kolejna rekonstrukcja rządu? Szłapka zabrał głos