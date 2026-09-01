Sztandarowy projekt Nowackiej. Polacy wystawili surową ocenę

22 marca 2024 r. minister podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym od kwietnia tego samego roku zmieniły się zasady zadawania prac domowych w szkołach podstawowych. W klasach I–III nauczyciele przestali zadawać prace domowe do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątkiem zostały ćwiczenia usprawniające motorykę małą, czyli m.in. rozwijające sprawność dłoni.

W klasach IV–VIII prace domowe stały się nieobowiązkowe i nieoceniane. Wykonanie albo niewykonanie zadania nie mogło być oceniane. Nowacka, przedstawiając wówczas zmiany, tłumaczyła je potrzebą ograniczenia obciążenia uczniów poza szkołą.

Sondaż: Polacy krytycznie o reformie Nowackiej

Zdecydowana większość badanych nie popiera ograniczenia zadawania prac domowych w szkołach podstawowych. Jak wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski, przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 49 proc. respondentów, podczas gdy jego zwolennikami jest 21 proc. badanych.

Największą grupę stanowią osoby zdecydowanie przeciwne ograniczeniu prac domowych – 29 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie". Kolejne 20 proc. odpowiedziało "raczej nie". Łącznie daje to niemal połowę wszystkich respondentów.

Za ograniczeniem prac domowych opowiada się znacznie mniej osób. 15 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej tak", a 7 proc. "zdecydowanie tak". Oznacza to, że przeciwników ograniczenia jest o 28 punktów procentowych więcej niż jego zwolenników.

Od września kolejny zakaz

Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała w sierpniu nowelizację rozporządzenia MEN. W klasach IV–VIII nauczyciele nie będą mogli zadawać uczniom praktyczno-technicznych prac do wykonania w czasie wolnym od zajęć. Zmienią się również zasady dotyczące pisemnych prac domowych.Chodzi m.in. o prace wykonywane w ramach plastyki i techniki. Wśród przykładów podawanych w mediach znalazły się rysunki czy wyszywanki. Od 1 września nauczyciel nie będzie mógł zadać takiej pracy uczniowi do wykonania po lekcjach.

W klasach IV–VIII nadal będzie można zadawać pisemne prace domowe. Przepisy doprecyzowują jednak ich cel. Mają one służyć "utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu stosowaniu treści nauczania zrealizowanych w czasie zajęć edukacyjnych". Każda pisemna praca domowa wykonana przez ucznia będzie musiała zostać sprawdzona przez nauczyciela. Uczeń będzie musiał również otrzymać informację dotyczącą wykonanej pracy.

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