Iga Świątek rozegrała ćwierćfinał Roland Garros

Iga Świątek walczy o piąty tytuł w wielkoszlemowym Roland Garros. We wtorek w ćwierćfinale polska tenisistka po dobrym meczu pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę 6:1, 7:5. W drugim secie Polka przegrywała 1:3, ale szybko odrobiła straty. Końcówka seta przyniosła sporo emocji. Żadna z zawodniczek nie zamierzała odpuścić. Świątek przy stanie 5:5 przełamała rywalkę, a następnie utrzymała podanie i triumfowała 7:5, serwując w ostatnim gemie trzy asy.

O finał Świątek powalczy z obecną liderką zestawienia WTA Aryną Sabalenką z Białorusi. Spotkanie zaplanowano na czwartek.

Droga do półfinału Roland Garros

W 1/8 finału Świątek po ciężkim boju pokonała Jelenę Rybakinę. Mimo wyraźnej porażki w pierwszej partii, triumfowała 1:6, 6:3, 7:5.

We wcześniejszych rundach Świątek nie straciła seta. W 1 rundzie pokonała Rebeccę Šramkovą 6:3, 6:3, w drugiej zwyciężyła z Emmą Raducanu 6:1, 6:2, a w trzeciej okazała się lepsza od Jaqueline Cristian, wygrywając 6:2, 7:5.

Czterokrotna mistrzyni Paryża

Świątek walczy w Paryżu o czwarty tytuł z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. Po raz pierwszy od 2021 r. nie gra tam jako liderka światowego rankingu. Na liście WTA jest obecnie piąta.

Świątek triumfowała w French Open w latach 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Jest to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa. Trzy pozostałe to: Australian Open, Wimbledon i US Open. Ten ostatni Świątek wygrała w 2022 roku. Łącznie triumfowała zatem w wielkim szlemie aż pięć razy.

Rok temu polska zawodniczka pokonała w finale Roland Garros Włoszkę Jasmine Paolini.