Wielki powrót na ławkę trenerską? Media: Zaskakujący faworyt Kuleszy

12 czerwca selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz podał się do dymisji. Funkcję pełnił od września 2023 r. Zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa. "Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" – przekazał szkoleniowiec w oświadczeniu opublikowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Do trzęsienia ziemi w kadrze doszło po tym, jak Robert Lewandowski ogłosił, że nie będzie występował w reprezentacji, dopóki trenerem jest Probierz. Wcześniej selekcjoner zdecydował o odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitańskiej i powierzeniu jej Piotrowi Zielińskiemu.

Brzęczek faworytem Kuleszy?

Polski Związek Piłki Nożnej nadal nie ogłosił nazwiska nowego selekcjonera. W mediach pojawiają się kolejne nazwiska. Według doniesień "Przeglądu Sportowego", głównym faworytem do objęcia reprezentacji Polski jest Jerzy Brzęczek. "Opcja rozważana przez Cezarego Kuleszę zakłada zatrudnienie tego trenera wraz z dwoma członkami Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski" – podała gazeta. Chodzi o Jakuba Błaszczykowskiego oraz Łukasza Piszczka.

Błaszczykowski miałby pełnić funkcję kogoś w rodzaju dyrektora reprezentacji (team managera). Jego zadaniem byłoby łagodzenie napięć i zapobieganie konfliktom, podobnym do tego, który wybuchł pomiędzy Robertem Lewandowskim a Michałem Probierzem. Z kolei Piszczek miałby odciążyć Brzęczka od strony stricte szkoleniowej, jako jego asystent.

Głos w sprawie zabrał sam Brzęczek. – Nawet jeśli są trudne momenty – a taki bez wątpienia przeżywa teraz reprezentacja – to funkcja selekcjonera zawsze jest dla każdego zaszczytem, czymś szczególnym. Na pewno zastanowiłbym się i rozważył propozycję – powiedział w rozmowie z portalem Sport.pl.

Jerzy Brzęczek prowadził reprezentację Polski w latach 2018-2021. Z kadrą wywalczył awans na mistrzostwa Europy 2020, które – z powodu pandemii koronawirusa – odbyły się w 2021 r. 18 stycznia 2021 r. został zwolniony ze stanowiska selekcjonera. Zastąpił go wówczas Paulo Sousa – i to on poprowadził drużynę na Euro.

Według "Przeglądu Sportowego", "plan B" prezesa PZPN Cezarego Kuleszy to zatrudnienie Kosty Runjaicia, byłego trenera Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, a obecnie szkoleniowca Udinese Calcio. Tu jednak pojawia się przeszkoda natury finansowej – przedwczesne rozwiązanie umowy Niemca z włoskim klubem wiązałoby się z wypłatą odszkodowania Udinese.

