Polska zakończyła eliminacje w grupie meczem z Maltą. Co dalej?

W poniedziałek rozegrany został ostatni mecz polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Po przedostatniej kolejce znaliśmy już ostateczną lokatę, jaką zajmie reprezentacja jeśli chodzi o eliminacje. Podopieczni Jana Urbana kończą grupę na drugim miejscu i o awans na mundial 2026 powalczą w przyszłorocznych barażach. Pierwsze miejsce w grupie wywalczyła Holandia.

W poprzedniej kolejce Biało-Czerwoni zremisowali na Stadionie Narodowym w Warszawie właśnie z Holandią. Malta natomiast sensacyjnie pokonała na wyjeździe Finlandię. Mecz z drużyną Malty przysporzył jednak kibicom nie lada emocji.

Malta vs Polska. Emocje w ostatnim meczu eliminacji

W poniedziałek Polska i Malta wystąpiły w następujących składach: Malta: Henry Bonello – Zach Muscat, Kurt Shaw, Gabriel Mentz, Ryan Camenzuli, Matthew Guillaumier, Alexander Satariano, Teddy Teuma, Joseph Mbong, Ilyas Chouraef, Irvin Cardona.

Polska: Bartłomiej Drągowski – Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński, Robert Lewandowski.

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem. Na 1:0 Polskę wyprowadził Lewandowski. Dla Maltańczyków do siatki trafił Cordona. W 59 minucie bramkę strzelił Wszołek, a cztery minuty później kolejne trafienie dołożył Świderski. Analiza akcji VAR wykazała jednak, że wcześniej doszło do faulu w polskim polu karnym. Gol dla Polaków został więc anulowany, a Maltańczycy dostali rzut karny. Na 2:2 wyrównał Teuma. W 85 minucie Piotr Zieliński uderzył zza pola karnego i strzelił na 3:2 dla Polski. Takim też wynikiem zakończyło się spotkanie.

