Jurek: Trzeba strzec pamięci przed dwoma niszczącymi ją żywiołami

Poniżej laudacja, którą wygłosił Marek Jurek:

Strzec pamięci trzeba przede wszystkim przed dwoma niszczącymi ją żywiołami.

Pierwszy to amnezja. Czasami bywa gwałtowna, ale najczęściej ten rodzaj zbiorowej niepamięci wynika z niszczącej siły czasu. Drugie typowe zagrożenie dla zbiorowej pamięci to wyparcie. To jednak, w przeciwieństwie do amnezji, nawet gdy ma charakter podświadomy, podlega kontroli świadomości.

Uświadomione, wyparcie przedstawia się czasami jako forma realizmu, odrzucenie faktów nieistotnych, których branie pod uwagę jedynie przeszkadza w działaniu. Bardzo często jest jednak realizmu jaskrawym zaprzeczeniem, wynikiem odrzucenia spraw niewygodnych, kapitulacją wobec wyzwań wprawdzie trudnych, ale kluczowych, często najważniejszych. Jak sprawa niepodległości w czasach PRL, wypierana przez lata tak powszechnie.

Takiemu zbiorowemu wyparciu systematycznie przeciwstawia się Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Jego praca to budzenie sumień, ale także wyobraźni, gdy kapitulacja odpowiedzialności wynika z intelektualnej bezradności.

Centrum od wielu lat wytrwale i konsekwentnie przeciwstawia wypychaniu ze świadomości i z debaty publicznej dwóch kluczowych zagadnień: że największymi, najbardziej przemilczanymi ofiarami relatywistycznego państwa i konsumpcyjnego społeczeństwa są nienarodzeni, i że dobra wspólnego narodu nie sposób w ogóle zrealizować bez udziału rodzin, bez poszanowania ich praw, na przykład wychowawczych, bez rozwoju ich życia.

Najbardziej spektakularne z tych działań to oczywiście organizowane od szesnastu lat w całej Polsce Marsze dla Życia i Rodziny. Spektakularne, ale też wypychane przez polityków ze świadomości. Nawet jeśli rejestrują je media, przywódcy polityczni w ogóle się na nie powołują. A przecież przez lata stanowiły siłę o wiele większą od jakichkolwiek aborcyjnych czy antyrodzinnych wystąpień. Tym bardziej ich orędzie, ich społeczną reprezentatywność – należy ciągle przypominać.

Ale poza tą najbardziej spektakularną (i oczywiście bezcenną) formą działania – Centrum Życia i Rodziny prowadzi wiele innych. Realizuje ważne filmy dokumentalne (choćby o dramacie samotnego rodzicielstwa czy pułapkach tzw. edukacji seksualnej), publikuje podręczniki prorodzinnej polityki lokalnej dla samorządowców, organizuje czuwania modlitewne. Stale reaguje na nowe wydarzenia i nowe wyzwania.

Oby więc dzisiejsze wyróżnienie było nie tylko dla Państwa zachętą do pracy, bo potraficie pracować bez zachęt, ale żeby pomogło Wam przebić mur obojętności wobec najważniejszych dla przyszłości narodu spraw, których bronicie, żeby pomogło uczynić Waszą pracę jeszcze bardziej owocną.

Gratuluję serdecznie!