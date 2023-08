Szkoła po godzinach, a nawet w wakacje

Jeśli ktoś myśli, że wakacje to czas błogiego wypoczynku, to nie do końca ma rację.

5 sierpnia w Krakowie odbyło się trzecie z planowanych 14 spotkań w ramach cyklu, którego adresatami są dzieci i młodzież w ramach projektu „Szkołą po godzinach”. Spośród 14 zajęć tematycznych, sześć dotyczy „Nowych mediów i bezpieczeństwa w sieci”, cztery dalsze to „Jak sobie radzić z depresją i problemami”, a cztery kolejne poświęcone są zagadnieniu „Finanse, co warto wiedzieć?". To właśnie ta ostatnia tematyka zdominowała sobotnie spotkanie. Wykładowca, dr Łukasz Paluch wygłosił prelekcję pt. „System bankowy w Polsce – dlaczego banki są potrzebne w gospodarce rynkowej?”. Partnerem projektu „Szkoła po godzinach” jest Fundacja Empiria i Wiedza, organizatorem Fundacja Edukacji i Mediów. Młodzież, która tym razem tworzyli głównie studenci i licealiści, często będący przedstawicielami organizacji społecznych, studenckich i uczniowskich chętnie i aktywnie uczestniczyła w samym wykładzie, a szczególnie w dyskusji poświęconej temu zagadnieniu. Kolejne spotkania już we wrześniu.