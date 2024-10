Ogólnopolska Młodzieżowa Akademia Medialna po raz trzeci

To projekt służący poprawie zarządzania w organizacjach obywatelskich oraz wypracowywaniu i wdrożeniu standardów działania tych organizacji. Jego celem jest także zwiększenie kompetencji medialnych osób działających w III sektorze. Jest adresowany w szczególności do młodzieży, absolwentów studiów oraz organizacji młodzieżowych czyli środowisk aktywnych społecznie.

Zjazd rozpoczął się od ankiety wstępnej, po której rozpoczęły się warsztaty z elementami wykładu z red. Błażejem Makarewiczem pt. „Źródła informacji. Jak pozyskiwać wiedzę i weryfikować media”. Temat wywołał żywe zainteresowanie słuchaczy i zajęcia bardzo szybko przekształciły się w dyskusję na temat konkretnych przypadków, które były przez prowadzącego i uczestników szczegółowo analizowane. Podobnej, nad wyraz ważnej aktualnie tematyce poświęcone były kolejne zajęcia „Dezinformacja i fake newsy. Co warto wiedzieć prowadząc komunikację organizacji?”, które przeprowadziła medioznawca i wykładowca akademicki dr Klaudia Rosińska. Dopełnieniem pierwszego dnia zajęć była dyskusja pt. „Ewaluacji projektów w organizacjach. Problemy, wyzwania, doświadczenia”. Ta część zjazdu poświęcona była bolączce wielu organizacji, które mają problem z właściwą weryfikacją i podsumowaniem realizowanych działań. Słuchacze, bardzo często reprezentujący trzeci sektor przedstawili wiele ciekawych aspektów działań ewaluacyjnych, jednocześnie podnosząc wiedzę w tym zakresie innych uczestników. Zagadnienie to wywołało bardzo interesującą dyskusję i zdaniem niemal wszystkich uczestników jest warte kontynuacji.

Drugi dzień zjazdu to warsztaty z Krzysztofem Pacukiem, grafikiem oraz działaczem społecznym „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu organizacją pozarządową”. W ten sposób w naturalny sposób kontynuowane były między innymi tematy podjęte podczas sobotniej dyskusji na temat ewaluacji projektów w NGO’s. Kolejne zajęcia to spotkanie i wykład Izabeli Wyżgi, byłem prezes Fundacji Totalizatora Sportowego. Jego temat to „Kampanie społeczne i informacyjne w działalności organizacji obywatelskich”. Ostatni moduł zjazdu okazał się także bardzo ciekawym doświadczeniem, podczas którego uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia i uwagi w tym zakresie. Koniec zjazdu to jak zwykle ankieta końcowa, kuluarowe rozmowy oraz mocne postanowienie spotkania podczas kolejnego IV już zjazdu, który odbędzie się już w nowym roku.

Jak zauważa jeden z uczestniczek, Edyta Karaba:

Akademia to świetna okazja by poszerzyć swoje kompetencje zarówno w sferze medialnej, ale także od strony organizacyjnej. Duża część spośród z nas już dzisiaj angażuje się w działalność organizacji społecznych, funkcjonuje w mediach czy samorządzie. Na tych polach spotkanie z dziennikarzami, ekspertami czy przedstawicielami innych organizacji pozwala zbierać nowe doświadczenia, ale także wymieniać się własnymi, w taki sposób by korzystać z rad innych w oparciu o własną już zdobytą wiedzę. Akademia pozwala też oderwać się od codziennej działalności i na pewne sprawy czy problemy spojrzeć z nieco innej, szerszej perspektywy.

Przypomnijmy, że organizatorem projektu jest Fundacja Prosto z mostu, partnerem głównym Fundacja Edukacji i Mediów- FEiM i jej Dom Edukacji Medialnej. Pozostali partnerzy projektu to Centrum im. Władysława Grabskiego, Fundacja Sprzątamy dla Polski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UPJPII w Krakowie oraz Przyszłość Podlasia. Projekt sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030