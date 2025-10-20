Światowy bestseller bp. Roberta Barrona teraz dostępny także dla polskich czytelników!

„Podróż do serca wiary” to inspirująca, porywająca i głęboko przemieniająca lektura – prawdziwa podróż przez największe tajemnice wiary: wiary żywej, głębokiej i rozumnej. Bp Robert Barron, jeden z najbardziej wpływowych głosów współczesnej ewangelizacji, z niezwykłą wrażliwością i mądrością wprowadza czytelników w samo serce chrześcijańskiej wiary.

„Chcę więc zaprowadzić was głęboko do ‘katedry’ katolicyzmu, bo jestem przekonany, że to doświadczenie przemieni i ubogaci wasze życie” – piszę autor we wstępie swojej książki. „Katolicyzm jest świętowaniem – słowem i obrazem – Boga, który z nieskończoną radością prowadzi ludzi do pełni życia”.

Autor przybliża czytelnikom tajemnicę Wcielenia, opowiada o Trójcy Przenajświętszej i Eucharystii, pogłębia rozumienie modlitwy oraz przypomina o rzeczach ostatecznych, takich jak piekło, czyściec czy niebo! Z charakterystyczną dla siebie klarownością i pasją łączy teologię z kulturą: zagląda do rzymskiego Panteonu i mozaik San Clemente, przywołuje Dantego, Tomasza z Akwinu, Teresę z Ávili i Mertona, zachwyca się obrazami wielkich mistrzów jak np. Caravaggia i Rembrandta. Wszystko po to, by pokazać, że katolicka wiara nie jest zbiorem dobrze brzmiących haseł – to wielkie przeżycie wynikające ze spotkania z Chrystusem.

Co ważne dla rodzimego czytelnika: amerykański autor podkreśla wątki polskie. Z czułością opisuje wyjątkowość polskiej pobożności, siłę wiary kształtowanej w trudnych czasach, a przede wszystkim wielkość św. Jana Pawła II – od młodości Karola Wojtyły i Teatru Rapsodycznego, przez lata kapłańskie i biskupie, po pielgrzymkę w 1979 roku, która odmieniła bieg historii.

To książka, która zachwyca serce i przekonuje rozum. Jeśli szukasz odpowiedzi na najgłębsze pytania, pragniesz modlić się pełniej i rozumieć, co naprawdę dzieje się podczas Mszy św. – sięgnij po „Podróż do serca wiary”. To kompas do życia w prawdzie, dojrzałej wolności i radości Ewangelii, wydany na najwyższym poziomie edytorskim. Książka napisana przystępnie, pięknym językiem, bardzo przydatna w popularyzacji naszej wiary.

Bp Robert Barron: „Podróż do serca wiary. Katolicyzm”, wyd. Biały Kruk, 278 str., format 16,5 x

23,5 cm, twarda oprawa. Więcej na stronie.