Światowy bestseller bp. Roberta Barrona teraz dostępny także dla polskich czytelników!
To wielkie wydarzenie na polskim rynku wydawniczym! Światowy bestseller największego współczesnego rekolekcjonisty, bp. Roberta Barrona, pt. „Podróż do serca wiary. Katolicyzm” ukazuje się teraz po raz pierwszy w polskim przekładzie, w pięknym wydaniu wydawnictwa Biały Kruk.

„Podróż do serca wiary” to inspirująca, porywająca i głęboko przemieniająca lektura – prawdziwa podróż przez największe tajemnice wiary: wiary żywej, głębokiej i rozumnej. Bp Robert Barron, jeden z najbardziej wpływowych głosów współczesnej ewangelizacji, z niezwykłą wrażliwością i mądrością wprowadza czytelników w samo serce chrześcijańskiej wiary.

„Chcę więc zaprowadzić was głęboko do ‘katedry’ katolicyzmu, bo jestem przekonany, że to doświadczenie przemieni i ubogaci wasze życie” – piszę autor we wstępie swojej książki. „Katolicyzm jest świętowaniem – słowem i obrazem – Boga, który z nieskończoną radością prowadzi ludzi do pełni życia”.

Autor przybliża czytelnikom tajemnicę Wcielenia, opowiada o Trójcy Przenajświętszej i Eucharystii, pogłębia rozumienie modlitwy oraz przypomina o rzeczach ostatecznych, takich jak piekło, czyściec czy niebo! Z charakterystyczną dla siebie klarownością i pasją łączy teologię z kulturą: zagląda do rzymskiego Panteonu i mozaik San Clemente, przywołuje Dantego, Tomasza z Akwinu, Teresę z Ávili i Mertona, zachwyca się obrazami wielkich mistrzów jak np. Caravaggia i Rembrandta. Wszystko po to, by pokazać, że katolicka wiara nie jest zbiorem dobrze brzmiących haseł – to wielkie przeżycie wynikające ze spotkania z Chrystusem.

Co ważne dla rodzimego czytelnika: amerykański autor podkreśla wątki polskie. Z czułością opisuje wyjątkowość polskiej pobożności, siłę wiary kształtowanej w trudnych czasach, a przede wszystkim wielkość św. Jana Pawła II – od młodości Karola Wojtyły i Teatru Rapsodycznego, przez lata kapłańskie i biskupie, po pielgrzymkę w 1979 roku, która odmieniła bieg historii.

To książka, która zachwyca serce i przekonuje rozum. Jeśli szukasz odpowiedzi na najgłębsze pytania, pragniesz modlić się pełniej i rozumieć, co naprawdę dzieje się podczas Mszy św. – sięgnij po „Podróż do serca wiary”. To kompas do życia w prawdzie, dojrzałej wolności i radości Ewangelii, wydany na najwyższym poziomie edytorskim. Książka napisana przystępnie, pięknym językiem, bardzo przydatna w popularyzacji naszej wiary.

Bp Robert Barron: „Podróż do serca wiary. Katolicyzm”, wyd. Biały Kruk, 278 str., format 16,5 x

23,5 cm, twarda oprawa. Więcej na stronie.

Źródło: Wydawnictwo Biały Kruk
