Tysiące ludzi na premierze „Dziejów Polski” w Krakowie. Wielki dzień prof. Andrzeja Nowaka!

Tłumy – dosłownie tłumy – tysiąca czytelników przybyło z całej Polski, by wspólnie świętować premierę siódmego tomu „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka. Kolejki ustawiały się jeszcze przed wejściem, a w środku unosiła się atmosfera patriotycznego uniesienia, dumy i autentycznego głodu wielkiej, prawdziwej historii.

Uroczystość rozpoczęła się od wykonania powstałego specjalnie na tę okazję „Hymnu Dziejów Polski”.

Jego potężne, podniosłe brzmienie od pierwszego taktu wprowadziło publiczność w nastrój wspólnoty i powagi. Chwilę później na scenie pojawił się Jan Pietrzak, żywa legenda polskiej kultury niepodległościowej. Jego występ był pełen energii, humoru i mądrości, przypominając wszystkim, że polski duch przetrwał najcięższe dekady okupacji, cenzury i ideologicznego ucisku. Początkiem recitalu było wspólne odśpiewanie „Roty”, a końcem: „Żeby Polska była Polską”. Słynne słowa Jana Pietrzaka zabrzmiały donośnie i przejmująco; cała sala śpiewała jednym głosem. Wiele osób ocierało wzruszenie z oczu, a występ zakończyły długie owacje na stojąco.

Następnie rozpoczęła się część wykładowa – intelektualne centrum całej uroczystości. Każdy z prelegentów wniósł na scenę coś niepowtarzalnego: swoją wiedzę, pasję, miłość do Polski i odwagę myślenia.

Prof. Wojciech Roszkowski, w wystąpieniu „Jak uczynić Polskę wielką”, zadał pytanie, które na długo pozostanie w pamięci słuchaczy: ile z dawnej wielkości naszego państwa jeszcze w nas żyje? „Polska nie tyle upadła, ale została zniszczona – przez sąsiadów, ale także wady narodowe. Co więc zostało z naszej wielkości? Czy stać nas znowu na wielką Polskę? No cóż, w ostatnich wyborach przynajmniej 51% obywateli zdecydowało, że o Polskę jednak warto dbać. Dramatyczne pytanie jednak brzmi, co zrobić z pozostałymi? (…) Patriotyzm powinna kształtować szkoła – a w polskiej szkole jest teraz odwrotnie, podobnie dzieje się w mediach. (…) Dlatego tak istotne są spotkania, jak te wokół ‘Dziejów Polski’ prof. Andrzeja Nowaka, które budzą entuzjazm patriotyczny”.

Rafał Ziemkiewicz, omawiając temat „Sarmacja dzisiaj”, podkreślił, że wystąpienie podczas premiery „Dziejów Polski” jest dla niego ogromnym zaszczytem i przedstawił niezwykle błyskotliwą analizę polskiej historii. „Narody, które nie rozumieją swojej historii, są skazane na to, aby ją powtarzać. (…) Kiedy słyszę premiera Polski, głównego siewcę chaosu w kraju, który mówi, że przyszły rok ma być rokiem zawieszenia broni, to tak jakbym słyszał Gierka opowiadającego, jak to Związek Sowiecki broni naszych granic. (…) Ale niestety tak się dzieje, powtarzamy swoje błędy z przeszłości”. Ziemkiewicz przypomniał także, że poczucie wolności jest głęboko zakorzenione w polskiej tożsamości, ale wolność jednostki wymaga silnego, niepodległego państwa. „Targowica w swoim przekonaniu broniła praworządności i pobiegła na skargę do carycy rosyjskiej. I podobnie jest dzisiaj, tyle że biegną do carycy w Brukseli”.

Halina Łabonarska poruszyła publiczność pełną emocji recytacją polskiej poezji patriotycznej, ukazując wielkość polskiego ducha w słowach naszych największych poetów, jak na przykład Stanisława Wyspiańskiego czy Zofii Kossak.

A gdy na scenę wszedł prof. Andrzej Nowak, sala znów wstała z miejsc. Wykład Profesora „Upadanie i powstawanie Rzeczypospolitej” był nie tylko komentarzem historycznym, ale również poruszającym, intelektualnym testamentem troski o przyszłość Ojczyzny. Bo w ten sposób prof. Andrzej Nowak rozumie historię i dlatego pisze „Dzieje Polski”: abyśmy, jako Polacy, mogli się czegoś nauczyć z naszej historii i potrafili wyciągnąć wnioski. Aby nie powtarzać wciąż tych samych błędów, o których wcześniej mówił Rafał Ziemkiewicz.

„Okres opisywany w siódmym tomie, zwłaszcza czas saski, kojarzy się w powszechnej świadomości przede wszystkim z upadaniem”, powiedział prof. Andrzej Nowak. „Ale ja chciałem nieustannie podkreślać coś innego: stałe dążenie Polaków do tego, by znów powstać. Ten proces przewija się przez całe dzieje Polski i w każdym pokoleniu znajdował swoich bohaterów. To właśnie ten wątek wydał mi się najważniejszy – i budzi we mnie głęboką wdzięczność”.

Na kanwie tych słów prof. Andrzej Nowak, podczas „święta siódmego tomu Dziejów Polski”, podziękował swojej Małżonce, Justynie, oraz właścicielom wydawnictwa Biały Kruk, Jolancie i Leszkowi Sosnowskiemu. Następnie nawiązał do podtytułu tomu, który brzmi „Upadanie i powstawanie”.

„Blisko czterdzieści pokoleń Polaków stworzyło coś znacznie większego niż jedno ludzkie życie – coś, w czym upadanie i powstawanie stanowi naszą wspólną, wielopokoleniową historię. To właśnie ona daje nam siłę, by nawet w czasach upadku z nadzieją myśleć o tym, że to, co zasiejemy dziś, kiedyś wzejdzie. Taką epoką był właśnie okres, o którym piszę w siódmym tomie, czyli czas saski”. Wydarzenie zakończyło się czymś, co już dziś można nazwać symbolicznym obrazem: kolejki po podpis ciągnęły się aż poza budynek Sokoła. Ludzie czekali nawet kilka godzin, by zdobyć autograf, zamienić kilka słów, uścisnąć dłoń autorów i prelegentów. Prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, Halina Łabonarska, Rafał Ziemkiewicz i Ania Popek – która z niesamowitym wdziękiem prowadziła galę – podpisywali książki nieprzerwanie, z uśmiechem, z wzruszeniem.

To było wielkie święto książki, polskiej historii, patriotyzmu i kultury, które pokazuje jedno: Polacy chcą prawdy, chcą piękna, chcą głębokiej opowieści o własnych dziejach. A „Dzieje Polski” prof. Andrzeja Nowaka są dziś najważniejszym dziełem w Polsce, które tę potrzebę zaspokajają.

Dla Czytelników prof. Andrzeja Nowaka jest możliwość zdobyć siódmy tom „Dziejów Polski” z autografem Profesora na stronie wydawnictwa Biały Kruk.

Nie sposób zrelacjonować całości wypowiedzianych słów podczas premiery siódmego tomu „Dziejów Polski”. Dlatego całą imprezę można obejrzeć na kanale YouTube Białego Kruka: