Wkurzanie Ameryki

I minister Gawkowski ogłosił. Na tym w zasadzie historia się kończy, bo gdyby za ogłoszeniem miało cos pójść, to należałoby po pierwsze napisać projekt ustawy, i zwykle już samo to obecny rząd przerasta – a oddać przyjętym zwyczajem tę robotę jakiejś opłacanej przez lobbistów kancelarii prawnej w tym wypadku się nie da, bo każda woli trzymać sztamę z Big Datą, niż z chylącą się ku upadkowi koalicją. Potem trzeba by taki projekt przegłosować, co też jest wątpliwe, bo raz, że siła lobbystyczna wspomnianych gigantów, a dwa, że koalicjanci pamiętają jeszcze zapewne, jak skończyła się próba dopisania przez „prezydencję” do europejskiego traktatu o rybołówstwie tzw. ACTA i nie będą się chcieli narazić młodym wyborców, którzy zostaną skutecznie postraszeni, że „podatek cyrfowy” oznacza, iż kontent obecnie bezpłatny stanie się płatny.