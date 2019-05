Cypr: Po serii morderstw, minister sprawiedliwości podał się do dymisji

Minister sprawiedliwości Cypru Ionas Nicolaou poinformował w czwartek, że ustępuje ze stanowiska. Jak zaznacza, nie ponosi odpowiedzialności za to, iż policja początkowo nie zajęła się sprawą zaginionych ofiar. Nicolaou wskazuje, że to dla niego kwestia "sumienia i zasad". Mówiąc o nieprawidłowściach w śledztwie stwierdził, że to nie tylko efekt opieszałości policji, ale też "pewnej percepcji i postaw społecznych", które są ujmą dla wszystkich.

Sprawą serii morderstw okazał się być 35-letni kapitan cypryjskiej Gwardii Narodowej Nikos Metaxa, który przyznał się do zabójstwa siedmiu cudzoziemek. Śledztwo w sprawie ruszyło dopiero w połowie kwietnia, kiedy niemiecki turysta, fotografując opuszczoną kopalnię pirytu w Mitsero, dostrzegł unoszące się na powierzchni wypełnionego wodą szybu zwłoki kobiety. Morderstwa zostały popełnione w latach 2016-2018.

Morderca przyznał się także do zgwałcenia przynajmniej dwóch innych kobiet.

Czytaj także:

Makabryczne odkrycie w Grabcu. Noworodek z różową tasiemką na szyi wyłowiony z rzekiCzytaj także:

Biuro Analiz Sejmowych: Projekt o świeckim państwie niezgodny z konstytucją