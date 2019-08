Trudno w to uwierzyć. Chłopcu usunięto ponad 500 zębów

Chłopiec uskarżał się ból szczęki od trzeciego roku życia. Początkowo rodzice dziecka bagatelizowali jego narzekania. Obrzęk nie był duży, a chłopiec nie potrafił wysiedzieć w fotelu dentystycznym. Gdy jednak obrzęk nie chciał zejść, rodzice zabrali go do lekarza. W wieku siedmiu laat trafił do indyjskiego Saveetha Dental College

Po przeprowadzeniu zdjęć rentgenowskich oraz tomografii okazało się, że w szczęce chłopca znajduje się kilkaset drobnych zębów.

– Otworzyliśmy szczękę po podaniu ogólnego znieczulenia i znaleźliśmy narośl. Okazało się, że jest w niej ponad pół tysiąca zębów – przekazał P. Senthilnathan, profesor z oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej indyjskiego Saveetha Dental College.

Lekarze nie kryją zdziwienia i sami przyznają, że to pierwszy tego typu przypadek.

Powodem wszystkich kłopotów był nowotwór szczęki – zębiak złożony.

Trzy dni po operacji chłopiec wrócił do domu. Czuje się dobrze, a lekarze zapewniają, że rekonstrukcja szczęki nie będzie konieczna.