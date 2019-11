Poruszające świadectwo lekarza z filmu "Nieplanowane"

Dr Levatino to lekarz ginekolog ze stanu Nowy York, który regularnie przeprowadzał zabiegi terminacji ciąży, w tym tzw. późne aborcje. Przeprowadził 1200 aborcji, w tym ponad 100 tzw. późnych, czyli do 24 tygodnia ciąży.

Po śmierci córki i przełomowym zabiegu, podczas którego zrozumiał, że aborcja jest zabiciem czyjegoś dziecka, zrezygnował z ich wykonywania. Nagranie jego świadectwa trafiło na YouTube.

– Co robisz po takiej katastrofie? Bierzesz trochę wolnego,a potem wracasz do życia. Pojawiłem się na sali operacyjnej nr 9 Centrum Medycznego Albany jak setki razy przedtem, by dokonać późnego zabiegu, nic specjalnego. Na sercu leżały mi inne sprawy. To była rutyna, moja praca. Są takie szczypce, które widzimy w filmie. Wprowadza się je i odrywa rękę albo nogę. Robiłem to grubo ponad 100 razy. To była rutyna, ale dosłownie wpatrywałem się w tę kończynę w szczypcach – opowiada dr Levatino.

– Kiedy przeprowadza się takie aborcje, trzeba dokładnie poukładać części dziecka, choć to makabryczne. Musisz "poskładać" dziecko z powrotem. Upewnić się, że niczego nie brakuje, że masz dwie ręce, dwie nogi i inne części. Jeśli tego nie zrobisz, twoja pacjentka wróci z infekcją, krwotokiem lub martwa. Więc dokończyłem tę aborcję. Wiem, że brzmi to niewiarygodnie, ale po tylu latach, po 1200 aborcjach, po ponad 100 późnych aborcjach, spojrzałem na tę część ciała na stole i pierwszy raz w życiu nie zobaczyłem "jej wspaniałego prawa do wyboru", ani tego, że jestem świetnym lekarzem, który rozwiązał jej problem, ani nawet 800 dolarów, które zarobiłem w kwadrans. Zobaczyłem tylko czyjegoś syna albo córkę. I to mnie uderzyło. Było ze mną jak z Abby. Właśnie pochowałem swoją córkę i przyszedł do mnie ktoś, oferując pieniądze za zabicie swojego syna albo córki. A ja się zgodziłem – mówi lekarz.

W filmie "Nieplanowane" dr Levatino wcielił się w rolę lekarza pracującego w Planned Parenthood, organizacji zarządzającej klinikami aborcyjnymi.