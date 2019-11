Merkel do Macrona: Mam dość sprzątania po tobie!

– Rozumiem twoją skłonność do politycznych przełomów. Ale mam dość sprzątania po tobie. Raz za razem, muszę sklejać fragmenty filiżanek, które rozbiłeś, żeby potem móc z tobą usiąść i wypić herbatę – tak do prezydenta Francji miała zwrócić się kanclerz Niemiec Angela Merkel. O szczegółach tej dyskusji pisze Wirtualna Polska.

Macron miał odpowiedzieć na zarzut Merkel. Stwierdził, że nie może pojechać na grudniowy szczyt NATO w Londynie i udawać, że nic się nie stało. Podał przy tym przykład zachowania Turcji i USA w Syrii – relacjonuje WP.

Portal przytacza opinie ekspertów, którzy wskazują, że "różnice zdań co do przyszłości NATO, integracji europejskiej i przystąpienia do Unii krajów bałkańskich sprawiły, że stosunki francusko-niemieckie są w najgorszej kondycji od lat. To m. in. efekt zderzenia "nerwowego i niecierpliwego stylu Macrona" z powolnością niemieckiego systemu, gdzie koalicja rządząca cały czas walczy tylko o przetrwanie".